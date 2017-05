Venezuela: Močan porast smrtnosti dojenčkov in mater ter primerov malarije

Pomanjkanje zdravil in drugih dobrin

10. maj 2017 ob 10:29

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters

Podatki venezuelske vlade kažejo, da se je lani za 30 odstotkov povečala smrtnost novorojenčkov, za 66 odstotkov smrtnost mater, primerov malarije pa je za 76 odstotkov več.

Vlada predsednika Nicolasa Madura je objavila podatke po dveh letih neobjavljanja, ti pa kažejo tudi porast primerov obolenj za davico in bolezni virusa Zika. Ni povsem jasno, kdaj je ministrstvo za zdravje objavilo te podatke, a lokalni mediji so o novi statistiki poročali v torek.

Lani je tako umrlo 11.466 otrok, starih do enega leta. Bolnišnicam primanjkuje osnovne opreme, kot so inkubatorji. Smrtnost nosečnic oziroma žensk v 42 dneh po koncu nosečnosti je narasla za 66 odstotkov, takšnih primerov pa je bilo lani 756.

Venezuela je v devetdesetih letih že imela nadzor nad davico, bakterijsko okužbo s pet- do 10-odstotno smrtnostjo. Zdravniki so lani opozorili, da se je bolezen vrnila, a je vlada odgovorila, da ni potrjenih primerov. Po njenem mnenju gre za širjenje panike. Podatki zdaj kažejo, da je bilo lani zaznanih 324 primerov bolezni, medtem ko jih leto prej ni bilo nič.

Slabe bolnišnice, ni pravih instrumentov

Davica je bila nekoč pomemben razlog za smrtnost otrok, a so zdaj primeri te okužbe vse redkejši zaradi cepljenja. Njena vrnitev v Venezueli kaže, v kako slabem stanju je položaj zdravstva v državi.

Reuters navaja primer 9-letne deklice Eliannys Vivas, ki je letos umrla zaradi davice, saj ji je bila postavljena napačna diagnoza astme, tudi zato, ker ni bilo pravih instrumentov za pregled njenega grla, ob tem pa so jo premeščali med slabimi bolnišnicami.

Lani je bilo v Venezueli 240.613 primerov malarije, kar je 76 odstotkov več kot leta 2015.

Zdravniki se izseljujejo

Veliko zdravnikov se je izselilo iz države in bolniki se morajo zadovoljiti z drugorazrednim zdravljenjem ali celo nikakršnim, poroča Reuters. Vodilno farmacevtsko združenje je sporočilo, da primanjkuje okoli 85 odstotkov zdravil. Zato ljudje izmenjujejo zdravila, prosijo zanje na družbenih omrežjih, potujejo v sosednje države, če si to lahko privoščijo, ali pa čakajo po več ur pred lekarnami. Vlada medtem sporoča, da elite, ki pozivajo k udaru, zbirajo zdravila, da bi povzročile upor.

Prebivalci Venezuele se spoprijemajo s pomanjkanjem različnih dobrin, od riža do cepiv, recesija in nadzor nad valuto pa sta okrnili lokalno proizvodnjo in uvoz tujega blaga. Opozicija že več tednov organizira proteste proti Maduru, ki ga obtožuje diktatorstva, in poziva k volitvam. V protivladnih protestih je umrlo že najmanj 36 ljudi.

B. V.