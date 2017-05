V Venezueli nova smrtna žrtev v protivladnih protestih

Venezuela v krizi od leta 2014

6. maj 2017 ob 11:50

Caracas - MMC RTV SLO/STA

Na protestih proti venezuelski vladi je umrl še en človek. Mlad moški je v severnem mestu Valencia umrl v petek, ko ga je med izgredi v glavo zadel izstrelek. Do zdaj je v protestih umrlo že najmanj 36 ljudi.

Iz več predelov države poročajo tudi o hujšem plenjenju, ko so začeli prebivalci nabirati zaloge hrane, vode in goriva. V zahodnem mestu Rosario de Perijá so jezni protestniki zažgali in uničili kip nekdanjega predsednika Huga Cháveza, mentorja sedanjemu predsedniku Nicolásu Maduru.

Eden izmed voditeljev opozicije Henrique Capriles je v petek sporočil, da so aretirali že 85 vojakov, ker so bili kritični do vlade. "V oboroženih silah vlada nezadovoljstvo," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Množični protesti po Venezueli potekajo že od začetka aprila, v tem času pa so se spremenili v prave nemire. Do zdaj je v njih umrlo že najmanj 36 ljudi, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Venezuela, ki ima bogate zaloge nafte, je od leta 2014 v hudi krizi, ljudem pa primanjkuje celo hrane. Predsednik Maduro trdi, da gre pri protestih za zaroto po naročilu ZDA, vendar pa ankete kažejo, da si njegovega odhoda želi kar 70 odstotkov prebivalcev države. To bi se brez vojske težko zgodilo, obrambni minister in general Vladimir Padrino López pa je Maduru obljubil brezpogojno podporo.

B. V.