Vodja oddelka Nacionalne fronte v Nici zanikal žrtve holokavsta

Emmanuel Macron toži Fillonov tabor zaradi sporne antisemitske karikature na Twitterju

16. marec 2017 ob 10:27

Pariz, Nica - MMC RTV SLO

Vodja Nacionalne fronte v Nici Benoit Loeuillet je v intervjuju zanikal množične žrtve holokavsta, predtem je tabor predsedniškega kandidata Françoisa Fillona objavil sporno karikaturo kandidata Emmanuela Macrona.

Filmski ustvarjalci so v francoski regiji Alpes - Maritimes med italijansko mejo, Azurno obalo in Alpami, dva meseca snemali dokumentarni film, v katerem so želeli raziskati ozadje velike podpore Nacionalni fronti med mladimi, poroča Guardian.

Ustvarjalci filma skupine TV Press Productions so za sodelovanje zaprosili Nacionalno fronto, vendar niso dobili odgovora, zato so snemanje izvedli na skrivaj.

Med drugim so intervjuvali vodjo stranke v Nici Benoita Loeuilleta, ki je zanikal množične poboje v nacističnih koncentracijskih taboriščih. "Ne vem, kaj naj si mislim. Ni bilo šest milijonov žrtev. Ni bilo množičnih pobojev, kot so nam povedali," je dejal med na skrivaj posnetim intervjujem.

Nacionalna fronta je člana stranke začasno izključila. Čaka ga zaslišanje pred disciplinsko komisijo, po katerem se bodo odločili, ali bodo Loeuilleta tudi dokončno izključili, so sporočili v izjavi za javnost.

Sporna karikatura Macrona

Medtem so predstavniki Republikanske stranke Françoisa Fillona na strankinem profilu na Twitterju objavili karikaturo predsedniškega kandidata Emmanuela Macrona, ki naj bi spominjala na čase antisemitične propagande v 30. letih. Karikatura Macrona prikazuje kot bančnika s kljukastim nosom in cilindrom na glavi, ki v rokah drži rdeč srp, s katerim si reže cigaro. Macron je že vložil pritožbo proti nasprotnemu taboru, poroča Telegraph.

Francois Fillon je po poročanju Guardiana karikaturo že označil za nesprejemljivo in obljubil disciplinske sankcije za predstavnike stranke, ki so sporno karikaturo objavili.

J. R.