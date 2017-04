Z Al Kaido povezana skupina prevzela odgovornost za napad v Sankt Peterburgu

Napad izvedli "po navodilih šejka Ajmana Al Zavahirija"

25. april 2017 ob 21:03

Washington - MMC RTV SLO/STA

Odgovornost za teroristični napad v Sankt Peterburgu, v katerem je na začetku aprila umrlo 15 ljudi, je prevzela skupina Bataljon Imama Šamial, ki je domnevno povezana s teroristično organizacijo Al Kaida.

Kot poroča obveščevalna skupina SITE, je Bataljon Imama Šamila v izjavi, ki jo je povzela mavretanska tiskovna agencija ANI, zapisala, da je napad izvedla po naročilu Al Kaide.

"Po navodilih šejka Ajmana al Zavahirija ... je junak Akbaržon Džalilov, eden od vitezov islama v Bataljonu imama Šamila, izvedel to junaško dejanje ... v mestu Sankt Peterburg, kjer je bil takrat na obisku zločinec Putin," se glasi izjava.

Skupina pojasnjuje, da so z napadom želeli Rusiji in drugim državam, ki sodelujejo v vojni proti muslimanom, poslati sporočilo, da bo cena te vojne visoka, so še sporočili po navedbah SITE. "Ta operacija je zgolj začetek in zaradi tega, kar bo prišlo, boste to pozabili, z dovoljenjem Alaha," so zapisali.

Skupina se imenuje po Imamu Šamilu, ki velja za prvega muslimanskega gverilskega borca, ki je živel v 19. stoletju.

Ruske oblasti domnevajo, da je imel napad islamistično ozadje. Izvedel ga je 22-letni ruski državljan Džalilov, rojen v Kirgizistanu, organiziral pa 27-letni Abror Azimov iz Kirgizistana, ki je dejanje priznal. V zvezi z napadom so aretirali več osumljencev iz srednje Azije.

