Založba Univerze v Cambridgeu zaradi Pekinga brisala članke s svoje spletne strani

Kitajska je poostrila nadzor nad akademskim delom

20. avgust 2017 ob 11:17,

zadnji poseg: 20. avgust 2017 ob 11:32

Cambridge

Založba Cambridge University Press, najstarejša založba na svetu, je na udaru kritik, ker je na poziv kitajskih oblasti s svoje kitajske spletne strani izbrisala na stotine politično občutljivih člankov.

Kot poroča Guardian, so na založbi, ki je prvo knjigo izdala leta 1584, v petek potrdili, da so upoštevali kitajsko prošnjo za blokiranje več kot 300 člankov, objavljenih v vodilnem časopisu za kitajske študije China Quarterly. S tem so v založbi želeli "zagotoviti, da ostane preostali akademski in izobraževalni material, ki ga objavljamo, dostopen raziskovalcem in učiteljem" na Kitajskem.

Seznam blokiranih člankov kaže, da so bili osredotočeni predvsem na teme, ki jih obravnava Kitajska kot tabu, vključno s pokolom na trgu Tiananmen leta 1989, kulturno revolucijo Mao Cedonga, boj za demokracijo v Hong Kongu in etnične napetosti v Šindžjangu in Tibetu. Gre za članke nekaterih najboljših svetovnih poznavalcev Kitajske z različnih priznanih univerz.

Založba Cambridge University Press vztraja, da je zavezana svobodi misli in izražanja ter da jo je "zmotil nedavni porast takšnih prošenj" iz Kitajske. Kot so dodali, bodo to temo odprli v pogovorih s pristojnimi kitajskimi agencijami.

Urednik časopisa China Quarterly Tim Pringle je izrazil "globoko zaskrbljenost in razočaranje" nad vse strožjim nadzorom na Kitajskem. Dejal je, da ne gre za osamljeno potezo, ampak za nadaljevanje politik, ki ožijo prostor za javno razpravo.

Akademiki in avtorji ogorčeni

Po objavi odločitve založbe so se začelo vrstiti ogorčeni pozivi akademikov in aktivistov, naj se odločitev prekliče. Vodja Kitajske mreže zaščitnikov človekovih pravic Rene Šia je založbo obtožila, da je "prodala svojo duša za milijone dolarjev kitajske vlade".

Andrew Nathan, avtor treh člankov, ki so bili blokirani, je dejal, da je argument založbe in njena želja, da ostane kitajskim raziskovalcem na voljo vsaj večji del materiala, če že ne ves, podoben argumentu avtorjev, ki pristanejo na cenzuro svojih del v kitajskem prevodu, da bi tako vsaj dosegli kitajsko publiko. Kot je poudaril, se s takšnim razmišljanjem ne strinja.

Ob tem je dodal, da je morda motiv tudi finančni, kot pri Bloombergu, Facebooku in drugih, ki so prilagodili svoje proizvode, da bi ohranili dostop na kitajski trg.

Drugi akademiki, kot sta ameriška raziskovalca Greg Distelhorst in Jessica Chen Weiss, opozarjajo, da takšna poteza založbe Cambridge University Press pomeni, da bodo imeli kitajski akademiki in raziskovalci dostop le do "prečiščene" različice zgodovine njihove države.

Distelhorst, asistent na Inštitutu za tehnologijo v Massachusettsu, je dejal, da je založba postala dejavna v prepisovanju zgodovine. Dodal je, da je cenzura fundamentalno nasprotna načelu akademske svobode.

Guardian piše, da je Peking močno povečal napore za nadzor nad kitajskimi akademiki, odkar je pred skoraj petimi leti na položaj predsednika prišel Ši Džinping. Lani je tako pozval, naj univerze postanejo "oporišča" Komunistične stranke.

B. V.