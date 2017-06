Zaradi teroristične grožnje evakuirali koncertno prizorišče

Na koncertu približno 85.000 obiskovalcev

2. junij 2017 ob 23:59

Koblenz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na prizorišču glasbenega festivala Rock am Ring blizu dirkališča Nürburgring v Nemčiji so zvečer zaradi teroristične grožnje prekinili koncert.

"To smo storili kot preventivni ukrep. Vzrok za to je bilo konkretno opozorilo, zaradi katerega ni bilo mogoče izključiti teroristične grožnje. Več podrobnosti za zdaj ne moremo sporočiti," je v izjavi za javnost pojasnila policija iz bližnjega Koblenza.

Po poročanju Spiegla so bili vsi obiskovalci pozvani, da zapustijo prizorišče in se napotijo v kampe v okolici. To so storili nadzorovano in umirjeno.

Festival v zvezni deželi Porenje - Pfalška je obiskalo približno 85.000 obiskovalcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Lani je bil zadnji dan tega festivala odpovedan, ker so udari strele poškodovali 80 ljudi, nekatere tudi huje.

Kot je znano, je prejšnji ponedeljek samomorilski napadalec med koncertom ameriške pevke Ariane Grande v dvorani v Manchestru ubil 22 obiskovalcev koncerta, med katerimi je bilo največ otrok.

M. R.