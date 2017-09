Zaradi zločinov nad Hrvati kapetana Dragana obsodili na 15 let

Vasiljković zanika vse

26. september 2017 ob 14:52

Split - MMC RTV SLO

Sodišče v Splitu je Dragana Vasiljkovića, bolj znanega kot kapetan Dragan, po letu dni sojenja obsodilo na 15 let zapora zaradi zločinov nad hrvaškimi vojaki in civilisti med vojno na Hrvaškem. Vasiljković vztraja, da se ne čuti krivega.

Vasiljković je obtožen, da je kot ustanovitelj in vodja "knindž" (rdečih baretk) v času vojne na Hrvaškem (1990-1995) ravnal v nasprotju s predpisi ženevske konvencije: poleti 1991 naj bi v Kninu, pozimi leta 1993 pa v Bruški pri Benkovcu trpinčil, mučil, zlorabljal in ubijal zajete pripadnike hrvaške vojske in policije.

Obtožen je še odgovornosti za napad na policijsko postajo v Glini ter več naselij na tem območju julija 1991; ubitih in ranjenih je bilo več civilistov, tudi novinar Süddeutsche Zeitunga Egon Scotland. Uničenih je bilo več civilnih objektov, prebivalstvo so pregnali, njihovo premoženje oropali, navaja tožilstvo.

Samo branil Jugoslavijo

62-letni Vasiljković je od prvega dne sojenja 20. septembra lani pa vse do sklepnih govorov konec prejšnjega tedna zanikal vsa očitana dejanja. Trdi, da so vsi očividci lažno pričali, sam pa da je samo branil svojo domovino Jugoslavijo, ki da jo je ljubil, navaja Jutarnji list. Sodniku je dejal, da je ponosen na svojo vlogo v vojni in na knindže, od "katerih nihče ni obtožen nobenega zločina".

Vasiljkovića, ki ima srbsko in avstralsko državljanstvo, so leta 2006 prijeli v Avstraliji, kjer je živel pod lažnim imenom in bil učitelj golfa, Hrvaški pa so ga izročili julija 2015. Vasiljković vztraja, da se v Avstraliji ni skrival, ime in priimek pa da je spremenil zgolj zato, ker je njegovo pravo ime Avstralcem težko izgovarjati. Zbrane v sodni dvorani je nasmejal z izjavo, da Hrvati v Avstraliji ob fotografijah Anteja Gotovine hranijo tudi njegov portret.

Tekom sojenja so zaslišali kar 60 prič, od tega polovico iz Srbije.

K. S.