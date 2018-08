ZDA: 565 otrok od staršev ločenih tudi tri tedne po roku sodišča

Vlada je od staršev ločila več kot 2.500 otrok

18. avgust 2018 ob 09:04

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriške oblasti tudi tri tedne po roku, ki ga je postavil kalifornijski sodnik, še niso združile 565 otrok s starši oziroma skrbniki, ki so v ZDA vstopili brez ustreznih dokumentov. Med njimi je 24 otrok, starih pet let ali manj.

Poročilo ameriškega ministrstva za zdravje kaže, da so starši 366 od 565 otrok zunaj ZDA, kar otežuje združevanje. Ob tem poročilo navaja, da so starši 154 otrok izrazili željo, naj jih ne združijo z otroki, 180 otrok pa naj ne bi mogli združiti, ker so njihovi starši ali označeni kot grožnja otrokom, zaprti ali jih čakajo sodni postopki.

Ameriške oblasti so letos na meji z Mehiko od staršev ločile več kot 2.500 otrok. Gre za družine, ki so nezakonito prestopile državno mejo in so nameravale ostati v ZDA.

Zvezni sodnik v ameriški zvezni državi Kalifornija je po pravnem sporu v začetku julija odredil, da mora vlada družine znova združiti do 26. julija.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost, ki bdi nad nezakonitimi migracijami, trdi, da so številni starši sprejeli izgon nazaj čez mejo. Očita jim, da so svoje otroke zavestno pustili v ZDA - v upanju, da bi se jim kasneje lahko pridružili na zakonit način.

B. V.