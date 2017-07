ZDA in Rusija dosegle dogovor o premirju na jugozahodu Sirije

Ob začetku vrha G20 prvo rokovanje Trumpa in Putina

7. julij 2017 ob 15:54,

zadnji poseg: 7. julij 2017 ob 19:47

Hamburg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na vrhu G20 sta se prvič sestala ameriški in ruski predsednik, Donald Trump in Vladimir Putin. ZDA in Rusija sta pripravljeni najaviti prekinitev ognja v Siriji, ki naj bi začela veljati v nedeljo.

Kot piše AP, podrobnosti sporazuma in kako se ga bo izvajalo, niso znane, začasno naj bi prekinitev ognja začela veljati ob 12.00 po času v Damasku. Takšen dogovor pomeni novo raven sodelovanja ZDA in Rusije pri iskanju rešitve za vojno v Siriji. Del sporazuma sta tudi Jordanija in Izrael.

Srečanje Trumpa in Putina je povsem zasenčilo ostala dogajanja v Hamburgu. Že njuno prvo rokovanje ob začetku vrha je bilo deležno velike pozornosti. Vsi so bili pozorni na vsako njuno potezo. Kot poročajo, sta bila med pogovorom zelo spoštljiva. "V čast mi je, da se srečujem z vami," je ob začetku srečanja ruskemu predsedniku dejal Trump, ta pa je odvrnil, da je "vesel, da sta se osebno srečala". V Hamburgu sta imela prvi formalni sestanek, ki je trajal več kot dve uri, zaradi česar se je zakasnil tudi njun prihod na večerni del vrha Elbphilharmonie, kjer so se voditelji udeležili koncerta.

O vsebini pogovorov naj bi javnost kmalu seznanil ameriški državni sekretar Rex Tillerson. Putin je ob začetku srečanja ocenil, da je osebno srečanje s Trumpom zelo pomembno. Oba voditelja sta izrazila upanje, da bo srečanje prineslo pozitivne rezultate.

Do prvega srečanja med Trumpom in Putinom je prišlo v obdobju, ko je Trumpov tabor pod drobnogledom oblasti in javnosti glede morebitnih povezav s Kremljem med volilno kampanjo, obenem pa so odnosi med državama po ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim na najnižji ravni od hladne vojne. Med glavnimi temami današnjega srečanja voditeljev, ki sta doslej trikrat govorila po telefonu, naj bi bili konflikt v Siriji in Ukrajini ter terorizem.



Srečanje skupine razvitih in hitro razvijajočih se držav (G20), ki poteka v petek in soboto, je odprla nemška kanclerka Angela Merkel, ki je voditelje pozvala h kompromisom pri različnih stališčih, ne da bi pri tem žrtvovali svoja načela. Poudarila je, da je bistven čas, saj se svet spopada s številnimi izzivi.

"Vemo, da nas čas priganja, zato lahko najdemo rešitve samo, če smo pripravljeni na kompromise in se približati drug drugemu, ne da bi se pri tem preveč upognili. Vsi poznamo resne svetovne težave. Časa za njihovo reševanje je vse manj, zato jih bomo lahko odpravili le, če bomo pripravljeni na delne sporazume in sodelovanje," je gostiteljica izrazila upanje, da bo vrh prispeval k reševanju največjih težav v svetu.

Ob koncu prvega dne je še priznala, da je pred pogajalci o besedilu sklepne deklaracije še težavno delo. Priznala je, da so pogovori o podnebnih razmerah in prosti trgovini zelo težavni. Največ težav je v skupnem boju proti podnebnim spremembam. Poznavalci ocenjujejo, da bodo voditelji težko prišli do minimalnega skupnega dogovora.

Kot je razvidno iz osnutka izjave, ki so ga pridobile nekatere tuje tiskovne agencije, se bodo svetovni voditelji ogradili od skeptičnega stališča predsednika ZDA do podnebnih sprememb. Trump je napovedal izstop ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma. V izjavi naj bi ostali voditelji skupine razvitih in hitro razvijajočih se držav poudarili, da pariškega podnebnega sporazuma ni mogoče preklicati, da imajo obveznosti do sporazuma in da sprejemajo na znanje odločitev Washingtona o izstopu iz sporazuma.

Pozivi k svobodni trgovini

Za razliko od namer Trumpa je bilo v Hamburgu slišati pozive k svobodni svetovni trgovini. Uvodni govor je sicer Trump izkoristil za lastno hvalo. Govoril je o uspešnosti ameriškega gospodarstva, odkar je predsednik.

Za Trumpom je besedo dobil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki se je ogradil od ameriškega predsednika in se v imenu Evropske unije zavzel za odprto in multilateralno trgovino. Za prosto in pošteno trgovino se je zavzela tudi Merklova, a priznala, da so pogovori o kompromisu na to temo zelo težavni.

Države skupine BRICS (Rusija, Brazilija, Indija, Kitajska in Južna Afrika) so se tako zavzele za uravnoteženo in odprto svetovno gospodarstvo in proti protekcionizmu. Te države so pozvale mednarodno skupnost k uresničitvi pariškega podnebnega sporazuma, poroča DPA. Putin je poudaril, da imajo omejitve v trgovini in na finančnem področju pogosto politično ozadje in so namenjene izključitvi tekmecev.

Kitajski predsednik Ši Džinping je na vrhu zagovarjal odprto svetovno gospodarstvo, obenem je članice pozval, naj okrepijo usklajevanje makroekonomskih politik in preprečijo tveganja na finančnih trgih. Po njegovih besedah morajo države slediti k multilateralnemu trgovinskemu režimu, saj rast svetovnega gospodarstva ni stalna. Peking je odločno proti trgovinskemu protekcionizmu, ki ga zagovarja Trump.

Predlog novih sankcij proti Pjongjangu

V Hamburgu so se ZDA, Japonska in Južna Koreja dogovorile, da se bodo zavzele za čimprejšnje sprejetje resolucije Združenih narodov o novih sankcijah za Severno Korejo, potem ko je Pjongjang ta teden izvedel nov raketni preizkus. Ameriški predsednik Trump, južnokorejski predsednik Mun Dže In in japonski premier Šinzo Abe so poudarili, da bodo izvedli maksimalni pritisk v boju proti jedrski grožnji Severne Koreje. Ruski predsednik Putin je ob tem pozval k ohranitvi treznih glav. Po dvostranskih pogovorih z južnokorejskim predsednikom je ruski predsednik še dejal, da je severnokorejsko jedrsko vprašanje resna težava, a je treba pri tem ravnati pragmatično in taktno.

Z novimi sankcijami želijo Pjongjangu pokazati, da imajo provokativna dejanja, ki destabilizirajo regijo, posledice, so zapisali voditelji v skupni izjavi. Severnokorejske sosede so tudi pozvali, naj si še naprej prizadevajo prepričati režim, da se odpove izzivanjem. Prav tako bi morali izposlovati, da se Pjongjang odpove svojemu raketnemu in jedrskemu programu, so prepričani.

Poziv Bruslja k boju proti tihotapcem s prebežniki

Evropska unija je pozvala k skupnemu boju proti tihotapcem z begunci in migranti. Predsednik Evropskega svet Donald Tusk je ob tem povedal: "Voditeljem držav skupine G20 bom predlagal usmerjene ukrepe proti tihotapcem. Če ukrepov ne bomo sprejeli, bo to žalosten dokaz hinavščine nekaterih držav G20, vendar upam, da bomo uspešni." Prvi dan je potekal v iskanju izgubljene enotnosti na številnih področjih, je za TV Slovenija iz Hamburga poročala Polona Fijavž. Kompromisov in popuščanj prvi dan ni bilo opaziti. V soboto bodo teme pogovor Afrika, migracije in zdravje.

