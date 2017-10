Ženske na pohodu skozi puščavo za mir na Bližnjem vzhodu

Konec pohoda pred rezidenco Netanjahuja

8. oktober 2017 ob 16:49,

zadnji poseg: 8. oktober 2017 ob 16:53

Zahodni breg - MMC RTV SLO, Reuters

Več tisoč izraelskih in palestinskih žensk se je po dvotedenskem pohodu skozi puščavo v Zahodnem bregu zbralo na obali reke Jordan. Cilj pohoda je promocija miru v izraelsko-palestinskem konfliktu.

Pred dvema tednoma so izraelske in palestinske ženske iz različnih krajev začele 200-kilometrski pohod iz severa dežele proti prestolnici Jeruzalem, kjer bodo po poročanju The Times of Israel čez nekaj dni izvedle shod pred rezidenco izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in zahtevale pogajanja za končanje izraelsko-palestinskega konflikta.

Pohod za upanje, kot je uradno ime dogodka, se je začel na severu Izraela v obmorskem kraju Rosh Hanikra, kjer se je na pot podalo okoli dva tisoč žensk. Po poti se jim je pridružilo več sto udeleženk. V kraju Naharajim ob reki Jordan, od koder se bodo skupaj podale v prestolnico, so se jim pridružila še Jordanke in ženske iz Zahodnega brega.

Po navedbah organizatorjev na pohodu skupno sodeluje okoli 5.000 žensk. Predviden prihod v Jeruzalem sledi čez približno deset dni. Tam se bo sprevodu pridružila tudi Nobelova nagrajenka, liberijska mirovnica Leymah Roberta Gbowee ter skupina kolesark, ki bodo pot začele iz južnega pristanišča Eliat.

"Smo ženske iz desnice in levice, Judinje in Arabke, iz mest in obrobja. Odločile smo se, da bomo ustavile naslednjo vojno," je dejala Marilyn Smadja, ena izmed ustanoviteljic skupine Bojevnice za mir (Women Wage Peace). Organizacijo so ženske ustanovile leta 2014, po 50-dnevni vojni v Gazi, v kateri je umrlo 2.100 Palestincev ter 73 Izraelcev, večinoma vojakov.

Šotor miru pred Netanjahujevo rezidenco

Vse skupine mirovne procesije naj bi se v Jeruzalemu srečale 19. oktobra, ko se v prestolnici začne judovski festival sukot oz. šotorski praznik, na katerem se Izraelci spominjajo eksodusa iz Egipta pred 3.000 leti, med katerim so tavali po puščavi in živeli v šotorih.

Tako bodo tudi ženske v Jeruzalemu postavile "šotor miru" in od voditeljev zahtevale konec krvavega konflikta pod tremi pogoji: dogovor mora biti spoštljiv, nenasilen in sprejet iz obeh strani, še poroča The Times of Israel.

J. R.