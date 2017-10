V Severni Koreji naj bi se sesul podzemni kompleks za jedrske poskuse

31. oktober 2017 ob 11:57

Tokio - MMC RTV SLO

V Severni Koreji je v podzemnem rovu umrlo več kot 200 ljudi, potem ko se je zrušil podzemni kompleks za jedrske poskuse Pungje Ri, je poročala japonska televizija Asahi.

Jedrski kompleks naj bi bil močno poškodovan v začetku septembra, ko je Severna Koreja izvedla že šesti in doslej najmočnejši jedrski poskus, saj je uspešno preizkusila vodikovo bombo. Šlo je za novo in naprednejšo vodikovo bombo, ki naj bi bila približno sedemkrat močnejša od jedrske bombe, ki so jo ZDA ob koncu druge svetovne vojne odvrgle nad Hirošimo.

Severnokorejski viri so japonski televiziji zaupali, da naj bi se jedrski kompleks zrušil oktobra med gradnjo novega podzemnega predora. Pod zemljo je ostalo ujetih sto delavcev, ki so jim na pomoč poslali reševalce, ti pa so nato tudi umrli v predoru. Skupno naj bi umrlo več kot 200 ljudi.

Da kompleks po nizu jedrskih poskusov ni več varen in primeren za preizkušanje jedrskih bomb, je dokazovalo več manjših potresov po 3. septembru.

Poznavalci v gradnji novih podzemnih rovov vidijo namero Pjongjanga, da jedrski kompleks prestavi v drugi del gore Mantapsan.

Strah pred sevanjem

Južnokorejski strokovnjaki so že pred tem opozarjali, da bi lahko nov jedrski poskus povzročil rušenje kompleksa, kar bi sprožilo radioaktivno sevanje. Šef južnokorejskega meteorološkega urada Nam Džae Čeol je južnokorejskim poslancem v ponedeljek povedal, da bi lahko novi jedrski poskusi nevarno ogrozili stabilnost kompleksa.

Po njegovih besedah je ob vznožju gore Mantapsan nizek prostor, ki v dolžino meri od 60 do 100 metrov, ob novem jedrskem poskusu pa bi se verjetno zrušil.

Glede na analize satelitskih posnetkov, ki jih je predstavil južnokorejski raziskovalec, se je po septembru na območju gore, pod katero je jedrski kompleks, sprožilo več zemeljskih plazov.

Severna Koreja je vseh šest jedrskih poskusov izvedla v kompleksu Pungje Ri, ki leži več kot 900 metrov globoko pod goro v odročnem severovzhodnem delu države.

Pjongjang naj bi v prihodnosti izvedel nove jedrske poskuse, a ne več pod zemljo, kot je razumeti severnokorejskega zunanjega ministra Ri Jong Hoja, ki je ob robu septembrskega zasedanja Generalne skupščine ZN-a v New Yorku novinarjem dejal, da bo naslednji poskus vodikove bombe potekal v Tihem oceanu.

G. V.