Modra svetloba ponoči povečuje tveganje za raka dojk in prostate

Povezanost ne nujno pomeni vzročnosti

1. maj 2018 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Modra svetloba, ki jo oddajajo ulične svetilke z žarnicami LED in svetlobne oglasne table, povečuje tveganje za raka prostate ali dojk, zatrjujejo španski in drugi raziskovalci.

Ugotovitve mednarodne skupine znanstvenikov kažejo, da je pri prebivalcih mest z visoko izpostavljenostjo modri svetlobi tveganje, da zbolijo za rakom prostate, dvakrat večje, da zbolijo za rakom dojk, pa 1,5-krat, poroča Slovenska tiskovna agencja.

Modra svetloba je izsek vidnega dela spektra elektromagnetnega valovanja, oddaja pa jo večina belih LED svetilk, pa tudi veliko tabličnih ter telefonskih zaslonov, piše v sporočilu za javnost barcelonskega instituta.

Raziskava je objavljena v publikaciji Environmental Health Perspectives.

Znanstveniki z barcelonskega inštituta za globalno zdravje in univerze v Exeterju v Veliki Britaniji so ugotovili še, da bolj ko je svetloba modra, večje je tveganje, da nekdo zboli za rakom. Medtem je tveganje manjše pri ljudeh, ki živijo v domovih s temnejšimi sobami.

Kako so prišli do ugotovitev

V prvi tovrstni študiji je sodelovalo 4.000 ljudi, starih med 20 in 85 let, iz 11 španskih pokrajin, pri čemer so še posebej preučili mesti Madrid in Barcelono. Izpostavljenost umetni svetlobi v notranjih prostorih so ugotavljali z vprašalniki, medtem ko so za stopnjo modre svetlobe na prostem ocenili na podlagi fotografij, ki so jih ponoči posneli astronavti na Mednarodni vesoljski postaji (ISS).

"Ljudje smo se razvili tako, da podnevi potrebujemo svetlobo, ponoči pa temo. S tem ko mesta nadomeščajo starejšo razsvetljavo (ta je oddajala oranžno svetlobo), smo vsi izpostavljeni višjim stopnjam modre svetlobe, ki lahko zmoti našo biološko uro," je pojasnil Alejandro Sanchez de Miguel z univerze v Exeterju.

Ugotovitve kažejo na "močno povezavo" med rakom in izpostavljenostjo modri svetlobi.

Pri tem je treba poudariti, da povezava ne nujno pomeni vzročnosti – do tega dokaznega standarda je še zelo dolga znanstvena pot.



Motenje naravne biološke ure

O vplivu okolja na raka dojk in prostate je znanega bolj malo. Raziskovalci predpostavljajo, da žarnice LED lahko zmotijo 24-urni ciklus aktivnosti telesa, znan kot cirkadijski ritem (za to področje je bila letos podeljena Nobelova nagrada). To pa vpliva na hormone, s katerimi sta povezani obe prej omenjeni vrsti raka.

Pretekle študije so pokazale povezavo med nočnim delom in rakom prostate. Znano pa je tudi, da umetna svetloba, predvsem tista v modrem spektru, povečuje proizvodnjo in izločanje hormona melatonin. Ta denimo igra ključno vlogo pri dnevno-nočnem ritmu, vendar pa njegova vloga pri raku dojk in prostate še ni pojasnjena.

Sanchez de Miguel je medtem povedal, da še ne vedo, ali tudi izpostavljenost pametnim napravam, ki prav tako oddajajo tovrstno svetlobo, povečuje tveganje, da človek zboli za rakom. Čaka pa jih tudi še veliko dela pri razvijanju raziskovalnih metod, ki bi omogočile, da bi ugotovili, kako nadvse zaščititi človeško zdravje.