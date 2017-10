Nobelova nagrada za medicino za raziskovanje notranje biološke ure

Nobelova nagrada za medicino 2017

2. oktober 2017 ob 16:34,

zadnji poseg: 2. oktober 2017 ob 17:22

Ljubljana,Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo ameriški znanstveniki Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash in Michael Young za odkritja v zvezi s 24-urnim ciklusom aktivnosti organizmov, znanim kot cirkadialni ritem.

Kot so utemeljili na stockholmskem institutu Karolinska, "njihova odkritja pojasnjujejo, kako rastline, živali in ljudje prilagodijo svoj biološki ritem, da je usklajen z dnevno-nočnim ritmom Zemlje".

Pri svojih raziskavah so letošnji Nobelovi nagrajenci uporabili sadno mušico, pri kateri so izolirali gen, ki nadzoruje običajen dnevni biološki ritem. "Zdaj razumemo, da notranja biološka ura po enakem načelu deluje v celicah ostalih večceličnih organizmov, tudi ljudi," je v sporočilu za javnost zapisal odbor za Nobelovo nagrado.

Pri ljudeh cirkadialni ritem oz. notranja biološka ura uravnava ritem spanja, hranjenje, izločanje hormonov, krvni tlak in telesno temperaturo. Hall, Rosbash in Young so vzorce spanja preučevali od 80. let prejšnjega stoletja.

72-letni Jeffrey C. Hall, 73-letni Michael Rosbash in 68-letni Michael Young so po navedbah Nobelovega odbora "uspeli pokukati v našo biološko uro in pojasniti njeno notranje delovanje".

Cirkadialni ritem tudi povzroča potovalno utrujenost, s tujko imenovano jet lag, ki nastopi zaradi menjave časovnih pasov pri daljšem potovanju.

Ameriški znanstveniki si bodo razdelili nagrado v višini devet milijonov švedskih kron (930.000 evrov).

Nobelov odbor je pred razglasitvijo uspel po telefonu obvestiti dva nagrajenca, Halla in Rosbasha, Younga pa ne. Kot je novinarjem pojasnil predstavnik Nobelovega odbora Thomas Perlmann, je bil Rosbash izredno presenečen in je sprva mislil, da gre za šalo.

Lani nagrada za avtofagijo

Lani je Nobelovo nagrado za medicino prejel Japonec Jošinori Ohsumi za "odkritja mehanizma avtofagije, temeljnega procesa za razgradnjo in recikliranje delov celice".

Sledijo še druga področja

Z objavo nagrajenca za medicino se je začel teden objave dobitnikov Nobelovih nagrad. V torek bo sledila razglasitev Nobelove nagrade za fiziko, v sredo pa za kemijo. V četrtek bodo razglasili nagrajenca za književnost, je danes sporočila akademija. V petek bodo potem tradicionalno objavili nagrajenca za mir, nagrada za ekonomijo pa bo na vrsti prihodnji ponedeljek, 9. oktobra.

Nobelove nagrade podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec in izumitelj dinamita Alfred Nobel. Dobitniki bodo nagrade prejeli na slovesnosti 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti. Nobelovo nagrado za mir razglasijo in podelijo v Oslu, preostale v Stockholmu.

Al. Ma.