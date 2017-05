Našli fosile domnevno najstarejšega življenja na kopnem - izpred 3,5 milijarde let

V prid Darwinovi hipotezi o vzniku v "topli luži"

13. maj 2017 ob 13:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Avstralski znanstveniki trdijo, da so našli dokaze za obstoj življenja na kopnem že pred 3,5 milijarde let, kar pol milijarde bolj zgodaj od dozdajšnjih domnev. Izidi še dodatno podpihujejo domneve, da so se tedaj podobni procesi dogajali na sosednjima Marsu in Veneri.

Poglavitna teorija o nastanku življenja na Zemlji pravi, da se je slednje pojavilo nekje na dnu oceanov, pri podvodnih termalnih vrelcih, najbolj zgodaj 4,2 milijarde let nazaj. Zanjo so znanstveniki našli tudi nekaj dokazov, čeravno so slednji težko dostopni, redki in mestoma tudi majavi. Nič čudnega: človeštvo ima težave že pri pisanju zgodovine za zadnjih sto let, kaj šele za dolge milijarde v preteklost. Zemlja se je v tem času večinoma pregnetla, prežgala, se spremenila nazaj v magmo ali pa v kaj drugega (metamorfne kamnine). Z njo tudi dokazi.

Najdba, ki govori v prid kopnemu izvoru

Posledično so v sferi možnega tudi nekateri drugi scenariji. Znanstveniki ne kar z levo roko zavržejo teorije panspermije, ki pravi, da je življenje vzniknilo nekje drugje v Osončju in k nam prispelo s pomočjo asteroidov ali sorodnih prišlekov. Prav tako ni nemogoča možnost, da bi življenje nastalo - na kopnem. Natančneje, že znani biolog Charles Darwin je govoril o "topli luži" nekje na tleh, v kateri naj bi migotale prve biotske zadeve.

Avstralski raziskovalci z Univerze v Novem južnem Walesu (UNSW Sydney) so zdaj prišli na dan z najdbo, ki govori v prid slednjemu scenariju. Našli so sledi nečesa, kar je po njihovem prepričanju ostanek življenja na kopnem izpred 3,5 milijarde let.

Zadeva je presenetljiva tudi zato, ker takrat Zemlja (domnevno) še ni imela dragocenega ščita v obliki ozonske plasti. Kakršno koli življenje na kopnem bi bilo podvrženo uničujočemu, ionizirajočemu sevanju iz vesolja. Ozonska plast naj bi se pojavila šele nekje 600 milijonov let nazaj, ko je rastlinje s fotosintezo atmosfero dovolj naphalo s kisikom. Raziskavo, objavljeno v znanstveni publikaciji Nature Communications, tudi zato velja jemati s povečano mero dvoma.

Ostaline termalnih vrelcev, sledi domnevnih enoceličarjev

Kaj točno so izvedli? Kot piše v njihovem sporočilu za javnost, so za metuzalemskimi ostalinami kopali po zahodni Avstraliji, v regiji, poimenovani Pilbara. Tam se najde kopica prastarih fosilov in podrtih je bilo že nekaj starostnih rekordov. Enocelična bitja izpred več kot treh milijard let so za seboj pustila prepoznavne značilnosti. Stromatolite, torej kamnine, ki so nastale z rastjo plasti za plastjo cianobakterije. Pa nekatere kemijske izotope in dejanske mikrofosile. Toda pri njih so doslej kot po pravilu vedno našli tudi faktorje, ki vse te najdbe povezujejo s slanimi globinami.

Tokratna pa je raziskovalno skupno presenetila. Pri najdbi niso uspeli najti ničesar, kar bi nakazovalo na nastanek v morju. Nabrali so sledi, ki nakazujejo, da je šlo dejansko za biološko materijo, a o globokomorskih vrelcih ne duha ne sluha.



Povedna kremenova siga

Nasprotno. Zbrane dokaze se da logično interpretirati zgolj tako, da so nastali na kopnem, piše v sporočilu za javnost. Pri njih so namreč našli kremenovo sigo oziroma gejzerit. To je mineral, ki nastane le pri temperaturah blizu sto stopinj in če je v okolici dovolj tako tekočine kot kremena. Doslej so ga našli izključno v okolici kopnih termalnih vrelcev ali gejzirjev. Najstarejši doslej znani primerek štele "le" 400 milijonov let, protagonist v sveži raziskavi pa kar 3,48 milijarde.

V teh plasteh so našli tako stromatolite, mikrostromatolite, palisadam podobne strukturice in dobro ohranjene mehurčke v kamnini, torej iz lepljivih - domnevno bioloških - kapljic nastale. V raziskovalni skupini so prepričani, da je vse našteto resnično biološkega izvora. "Strukture kažejo, kako raznoliko življenje je nekoč svoj dom našlo v teh sladkih vodah in kopnem zelo, zelo zgodaj v zgodovine Zemlje," je dejal geolog Martin Van Krankendonk, vodja centra za astrobiologijo na univerzi UNSW. Ali se s to interpretacijo strinja tudi širša znanstvena skupnost, pa bo pokazal čas.

Strokovno podprta domišljija

Če predpostavimo, da drži, so implikacije lahko precej radikalne. Je imel Darwin prav in naši predniki res izhajajo iz toplih luž? So se od tam razmožili še v morja - ali pa je šlo za slepo črevo evolucije, ki je odmrlo, naposled pa ga je okoli 400 milijonov let nazaj koloniziral konkurenčni živelj iz oceana?

Strokovno podprta domišljija najde vzporednice tudi na Marsu in Veneri. Dozdajšnja dognanja kažejo, da sta bila tudi sosednja planeta kar prvo milijardo let - podobno kot Zemlja - dokaj prijazna, polna oceanov, z dostojno atmosfero in zaščitnim magnetnim poljem. Tudi tam so se lahko skrivali kopni termalni vrelci in kdo ve, če ni okoli njih kaj migotalo.

Morda bomo to kmalu izvedeli. Na Marsu je več kot dovolj dokazov o preteklih tokovih vode, nenazadnje o njih redno poroča aktualni rover Curiosity. Bodoče marsovsko vozilo (Nasin Rover 2020) pa bi lahko pristal prav poleg enega mesta, ki je verjetno ostanek prastarega gejzirja. Opremljen bo tudi z orodji za geološke raziskave. Če so tam stromatoliti in druge povedne zadeve, jih bo lahko našel.

Kaj je bilo prej

Najstarejši znani ostanki življenja v oceanu so datirani v obdobje med 3,77 in 4,28 milijarde let nazaj, čeravno je na raziskavo priletelo precej kritik. Najstarejši nedvoumni ostanki življenja v oceanu so tako odmerjeni na 3,5 milijarde let nazaj. Prej omenjeni profesor Van Krankendonk je sicer na Grenlandiji našel domnevno 3,7 milijarde let stare morske ostanke, ki pa nimajo soglasne podpore v znanstveni skupnosti.

Obče sprejeta zgodovina živih bitij sicer pravi, da so sprva morska bitja polagoma zavzela kopno šele dobrih 400 milijonov let nazaj, torej 200 milijonov zatem, ko je bila vzpostavljena zaščitna ozonska plast.

Potrjeno najstarejši posamezni kamen šteje 4,02 milijarde let.

Aljoša Masten