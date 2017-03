Našli fosile domnevno najstarejšega življenja na svetu. Nastalo naj bi pred 4,3 milijarde leti.

100 milijonov let oceanov dovolj za genezo?

V Kanadi so našli fosilne ostanke, ki naj bi izhajali iz obdobja pred 4,28–3,77 milijarde leti. Raziskava znanstveno skupnost pušča razdeljeno, a če drži, potem gre za najstarejše znano življenje sploh. In če se je življenje pojavilo le nekje 100 milijonov let po nastanku oceanov na Zemlji, kaj to pomeni za Mars in Venero, ki sta bila takrat prav tako mokra in atmosferska?



Znanstveniki v zelo starem kamenju na severu Kanade našli strukturice iz železovega oksida, za katere domnevajo, da so delo prastarih živih bitij. Medtem ko se v znanstveni skupnosti dvigajo glasovi, da biološki izvor ni nedvoumno dokazan, avtorji raziskave v reviji Nature zagotavljajo, da imajo za to dovolj dokazov. Če imajo prav, potem na sliki desno gledamo naše prapraprednike. Tisto, iz česar vsi izhajamo. Naš praizvor. In če se mednarodna raziskovalna skupina pod vodstvom University College of London (UCL) ne moti, potem se je življenje na Zemlji pojavilo zelo zgodaj; skoraj neposredno po nastanku in ohladitvi Zemlje na temperaturo, ki je omogočila obstoj oceanov. In ker je zelo verjetno, da so takšne razmere takrat vladale na sosednjima planetoma, Veneri ter Marsu, potem smo takrat morda imeli žive vesoljske sosede.

Kar pol milijarde let negotovosti

V celotni zadevi je veliko negotovosti. Znanstveniki preučujejo časovno zelo oddaljeno obdobje, o katerem dokazov ni ravno na pretek, niti takratnih kamnin ni na pretek. Kriva sta tektonika, pa tudi erozija. Material iz tistega časa se je večinoma pregnetel, prežgal, se spremenil nazaj v magmo ali pa v nekaj drugega (metamorfozne kamnine).

Relativno nedotaknjenih ostankov je posledično malo. Zemlja je stara približno 4,5 milijarde let, a do točke 4 milijarde skorajda ni nerazdevičenih kamnin. Morda se zdi malo, a to je toliko časa, kolikor sploh obstaja življenje na kopnem (500 milijonov let). Potrjeno najstarejši znani kamen na Zemlji je star 4,02 milijarde let, najden je bil prav tako - v Kanadi.

Koliko nedoločenosti ostaja, kaže slednje dejstvo: če sveže odkritje drži, potem je podrlo tudi omenjeni rekord. UCL ni našel le najstarejših dokazov življenja, temveč tudi najstarejši znani kamen.

Med plastmi kremena

Kar ponovno opominja na omejenost metod za določanje starosti. Znanstveniki pod vodstvom UCL-ja so dragoceni material izbrskali iz področja Nuvvuagittuq, iz plasti kremena, starih med 3,770 milijarde in 4,280 milijarde let nazaj. Kar je ponovno kar pol milijard let razpona.

Te kamnine naj bi bile nekoč del sistema termalnih vrelcev na oceanskem dnu. Prav oceanski termalni vrelci sicer veljajo za kraj, kjer je po ocenah znanstvenikov nastalo prvo pravo življenje. Raziskovalci UCL-ja so se v izjavi za javnost pohvalili, da njihovo odkritje to hipotezo potrjuje.

Več o nastanku celic je za MMC napisala biotehnologinja Mojca Jež.



Cevke iz železovega oksida

In kaj so točno našli? Znotraj kremena so našli cele kupe vlaken, cevk in drobnih rovov iz železovega oksida; natančneje hematita (Fe 2 O 3 ) oziroma neke vrste rje. Prepričani so, da so biološkega izvora. Kot piše v UCL-jevem sporočilu za javnost, so "natančno in sistematično" preverili vse druge, nebiološke možnosti nastanka cevk, med njimi spremembe temperatur in tlaka v kamnini. Za vsako od njih so prišli do zaključka, da so manj verjetne.

Namesto tega so našli značilnosti, ki govorijo v prid biološkemu izvoru. Strukturice iz hematita imajo iste značilnosti kot tiste, ki se jih najde danes, pri obstoječih hidrotermalnih vrelcih. Tam tudi v sodobnosti uspevajo bakterije, ki z oksidacio železa pridobivajo energijo in pri tem in prav tako gradijo cevkice. Poleg tega je mednarodna raziskovalna skupina našla nekaj dodatnih dokazov za "zločinca": grafit, apatit in nekatere karbonate; torej spojine, ki jih najdemo v živih tkivih in se pogosto povezujejo ravno s fosili.

Nadalje so ugotovili, da so ti mineralizirani fosili povezani s kroglastimi strukturami, takšnimi, ki fosile vsebujejo tudi pri precej mlajših kamninah.

Domnevni ostanki strohnelih bitij

"Vlakna in cevke smo našli v centimetrskih strukturah, imenovanih konkrecije in nodule," je dejal prvi avtor Matthew Dodd z londonskega Centra za nanotehnologijo. Konkrecije so bulaste oziroma nepravilno kroglaste mase, kjer so drugi minerali zapolnili prazen prostor v sedimentni kamnini. Našli so še nekaj drugih geoloških struktur. Vse naj bi bile posledica trohnenja tamkajšnjih organizmov, pri čemer so minerali zapolnjevali prazne prostore in prostorčke. "Pojavi so minerološko povsem identični tistim, ki jih najdemo v mlajših kamninah, denimo na Norveškem, v ameriških Velikih jezerih in v Zahodni Avstraliji," je izjavil vojda raziskave Dominic Papineau.

"Strukture sestavljajo tisti minerali, ki navadno nastanejo skozi proces putrifikacije [trohnenja, op. a.] in ki so skozi zgodovino od začetka do današnjika široko dokumentirani. Dejstvo, da smo jih našli v eni najstarejših kamnin na svetu, kaže, da smo našli tudi neposreden dokaz najstarejše znane življenjske oblike na Zemlji," je nadaljeval.

Konkurenca metuzalemov

"Prestol" najstarejših najdb je sporen. Lani poleti je denimo ena raziskovalna skupina podobne ostanke našla na Grenladiji; stari naj bi bili 3,7 milijarde let (objava v Nature). Na UCL-ju je sploh ne priznavajo in kot do zdaj najstarejšo navajajo starejšo najdbo iz Zahodne Avstralije, ki je nabrala 3,46 milijarde let. No, mednarodna Wikipedija sveže UCL-jevo delo že postavlja na prvo mesto, čeprav o tem v znanstveni skupnosti ni soglasja.

Ostaja denimo problem, da v tistem času na Zemlji po obstoječem vedenju ni bilo kisika v potrebnem izobilju. Kako so torej te bakterije uspevale in množično spajale železo s kisikom?

Nekaj strokovnjakov je za britanska medija BBC ter Guardian izrazilo še nekatere druge pomisleke. Po oceni Nicole McLoughlin z univerze Rhodes (Južna Afrika) so dokazi za biološki izvor kvečjemu posredni, ne pa prepričljivi, je povedala za britansko javno televizijo. Francosko strokovnjakinjo Frances Westall je zmotilo, da so strukture orientirane, medsebojno vzporedne. Mikrobi pa ne rastejo vzporedno drug z drugim, je poudarila za Guardian. Poleg tega so precej velike v primerjavi s podobnimi današnjimi pri hidrotermalnih vrelcih. V okolju, kjer naj bi kisika primanjkovalo, bi morale rasti precej počasneje. Sama je bolj prepričana v nastanek skozi metamorfozo kamnin.

UCL pa odgovarja: "Zavračamo nično hipotezo, ki pravi, da so to zgolj nebiološke strukture, zgolj podobne mikrofosilom. Ne poznamo nobenega nebiološkega procesa, ki bi lahko ustvaril te mikrobom podobne strukture in ki bi obenem pojasnil vse druge tam najdene pojave."

Njihove navedbe je vseeno treba vzeti z mero previdnosti. Pomnemo lahko vihar, ki je nastal v 90' letih ob navedbah nekaterih znanstvenikov, da so na meteoritu našli ostanke zunajzemeljskega življenja. Skozi čas jih je znanstvena skupnost večinoma zavrnila, čeravno je res, da avtorji raziskave še danes trdno stojijo ob svojih izsledkih.

Kaj to pomeni za genezo življenja v Osončju

Če predpostavimo, da ima UCL prav, je življenje na Zemlji vzniknilo izjemno hitro. Torej, Osončje je iz protoplanetarnega diska nastalo nekje 4,6 milijarde let nazaj, sama Zemlja pa 4,54 milijarde let nazaj. Skorja naj bi se strdila 4,4 milijarde let nazaj in prvi oceani naj bi nastali kmalu zatem; najkasneje na 4,4 milijarde let nazaj, pogosteje pa se jih umešča na 4,2 mlrd. let. To bi pomenilo, da so se prve življenjske oblike pojavile skoraj hipoma po nastanku večjih površinskih vod (slednje naj bi večinoma prinesli asteroidi, pa tudi kometi v obdobju velikega bombardiranja).

Logično sklepanje pripelje do hipoteze, da bi moralo potemtakem skoraj istočasno življenje nastati tudi na sosednjima planetoma. Sodeč po lanski analizi Nasinega instituta Goddard je imela Venera, Zemljina malo večja "sestra", kar prvo milijardo let oceane, dež in prijazne temperature. Več kot dovolj časa za nastanek tudi za odtenek kompleksnejših oblik življenja. Kasneje je sicer padla v pobezljan učinek tople grede, ki je pripeljal do današnje zadušljive, strupene atmosfere in peklenskih temperatur na površju.

Kaj pa Mars? Nasina sonda Maven že več let preučuje njegovo atmosfero oziroma kar je od nje ostalo. Najbolj sveže analize potrjujejo, da jo je skozi milijarde let polagoma odpihoval Sončev veter. Glede na hitrost izgube so naračunali, da je Mars imel bogato atmosfero vse do 3,6 milijarde let nazaj; takrat pa se je začela bistveno siromašiti zaradi ugaslega magnetnega polja.

Da je Mars nekoč bil zelo bogat z vodami, kaže takšna množica dokazov, da ji skoraj ni mogoče več oporekati. Prav pred dnevi je Esina sonda Mars Express postregla z dokazi za "megapoplave". Tako je tudi Mars imel slabo milijardo let časa za svojo - morebitno - genezo življenja.

Poudariti pa je treba, da na Marsu do zdaj ni še nihče našel nikakršnih, niti posrednih, dokazov za zdajšnji ali pretekli obstoj živih bitij.

Morda ne iščejo, kjer bi morali

Na UCL-ju ocenjujejo, da Nasini roverji enostavno niso brskali po pravih krajih. Agencijo so pozvali, naj se v prihodnje osredini na geološko analizo tistih lokacij, ki bi lahko bile ostanki prastarega morskega dna.

Pred tednom dni je sicer na dan prišla raziskava Nasinega instituta za astrobiologijo, ki glede na izjemno trpežne bakterije iz nekega mehiškega rudnika sklepa, da bi podobne življenjske oblike lahko še danes živele v pomarsnih rovih rdečega planeta.

Da o toplih oceanih lun, kot sta Enkelad in Evropa, niti ne govorimo. Še posebej Enkelad naj bi imel - po dozdajšnjih izsledkih - topel globalni ocean, ki se na dnu stika s kamnimami. Povsem možno je, da so na dnu te mase vode tudi hidrotermalni vrelci.

Če se je življenje na Zemlji pojavilo tako hitro in preživelo vse udarce, potem je povsem možno, da ga je vesolje polno.





