Že dva meseca ne duha ne sluha od starega Opportunityja

16. avgust 2018 ob 17:29

Nasin Opportunity je na Marsu že več kot dva meseca popolnoma tiho. Zajel ga je peščeni vihar, ki ustavlja sončno svetlobo in mu posledično prazni baterije.

10. junija je veteranski rover Opportunity poslednjič sporočil Zemlji, da je še "živ". Takrat je na Marsu ravno nastajal velik peščeni vihar, ki je v sledečih tednih zajel skoraj celoten planet. Oblaki so zakrili Sonce, prekrili skoraj ves planet in panele sončnih celic na Opportunityju pustili v senci. Kmalu so se baterije v napravi skoraj povsem izpraznile, naprava pa je vključila zasilno delovanje, v katerem tiktaka le ura.



Največja nevarnost je mraz, saj na Marsu temperature padejo tudi pod minus 60 stopinj Celzija, kar se baterijam ne sme zgoditi. Nasa sicer meni, da se ohišje kljub ujmi ne bo ohladilo do te mere, da bi Priložnost izgubili. Peščeni oblak je namreč sreča v nesreči, nekaj temperature zadržuje pri planetu oz. ji preprečuje odhod v vesolje.

27. julija so skrbniki druge aktivne roverske misije, Curiosity, ocenili, da je bil vrhunec viharja dosežen. Toda potrebni bodo še meseci, da se prah poleže, so dodali na Nasi. Tako bo usoda 15 let starega, rekorde podirajočega robota še nekaj časa neznana. Najverjetneje je, da se bo čez nekaj tednov prebudil, vprašanje je le, ali bo nemara kaj poškodovan.

Na Marsu se globalen, torej skoraj ves planet zajemajoč peščeni vihar, zgodi približno enkrat na sedem let. Tokratni je še posebej velik, primerljiv s tistim, ki ga je leta 1977 med prvim pristankom na tem planetu videla sonda Viking 1.

Opportunity se po Marsu vozi že od leta 2004. V tem času je premeril za skoraj maraton dolžine in našel dokaze o obilici vode, ki je nekoč prekrivala sosednji planet. Njegov dvojček Spirit je zmrznil leta 2010. Trenutno je najbolj zanimiv Curiosity, ki se je prav pred kratkim proslavil z najdbo kompleksnejših organskih snovi. Nasa trenutno izdeluje naslednika, roverja Mars 2020, ki bo tudi poslušal zvoke planeta, Esa pa bo svoj piskrček pristavila istega leta z vozilom ExoMars.

