Rekreativec Roman Blatnik na 1.523 tekmah osvojil 923 medalj in več kot 300 pokalov

66-letni Krčan Roman Blatnik se je s športno dejavnostjo začel ukvarjati dokaj pozno, je pa tekmoval v številnih športnih panogah in to nadvse uspešno. O tem pričajo številni pokali in medalje, za katere že ni več prostora v njegovem domu.

Eden od 12 kolesarjev, ki so se udeležili vseh maratonov Franja

Objavljeno: 22. julij 2019 ob 21:15

Krško - MMC RTV SLO

V 37-letni rekreativno tekmovalni karieri je 66-letnik osvojil več kot 900 medalj in več kot 300 pokalov in samo na tekmovanjih s kolesom prevozil 160.000 kilometrov, tako da bi lahko štirikrat prevozil obseg Zemlje.

V domačih vitrinah ima več kot 900 medalj. Foto: TV Slovenija

Zaradi bolezenskih težav se v mladosti ni ukvarjal s športom, k temu pa ga je po treh operacijah spodbudil njegov zdravnik.

"Začel sem pred 37 leti, star sem bil 30 let. Moj prvi maraton je bil Franja in s Franjo sem nadaljeval vse do letošnjega leta, upam, da bom še do 40. zdržal," pravi Krčan. Roman je eden od 12. kolesarjev, ki se lahko pohvalijo, da so doslej prevozili vse kolesarske maratone Franje, da številnih drugih niti ne omenjamo. Ob cestnem in gorskem kolesarstvu je tekmoval še v drugih športih, tudi v smučarskem teku.

"Zadnjih osem let sem se začel ukvarjati tudi s triatlonom, mi je ustrezalo zato, ker je bil tek, plavanje in tako naprej, pa tudi duatlon. Veliko sem tudi tekmoval v kajaku in kanuju, nordijska hoja, pet let sem tudil tudi slovenski prvak. V triatlonu sem bil štirikrat državni prvak v različnih panogih," pove del svoje bogate športne zgodovine.

In pri vsem tem je bil sila uspešen. Zato je njegov dom že premajhen za vse osvojene lovorike in priznanja. "Nabralo se je preko 300 pokalov. Moram povedati, da sem bil doslej na 1.523 tekmah, nabralo pa se je tudi 923 medalj."

Da je lahko treniral in se udeleževal tekmovanj, je v službi opravil veliko nadur. Zdaj, ko je že nekaj let v pokoju, se je odločil, da bo opustil tekmovalni del svoje res bogate športne kariere.

"Zdaj pa ne bo samo mirovanje. Izključil sem samo tekmovalni šport, torej nič več na polno, ampak zdaj lepo rekreativno."

Zadnja leta je začel še kipariti in slikati. Tako bo letos za svoj 67. rojstni dan pripravil tudi prvo samostojno razstavo.



Roman Blatnik je eden izmed naših najuspešnejših rekreativcev





Goran Rovan, TV Slovenija