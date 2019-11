Stanovanja starejših niso prilagojena njihovim potrebam

Veliko starejših bi raje kot v institucionalnih ustanovah ostalo v svojih stanovanjih, a so ta njihovim potrebam večkrat neprilagojena, je na okrogli mizi Sindikata upokojencev Slovenije povedala predsednica sindikata Francka Četković.

Objavljeno: 5. november 2019 ob 13:48

MMC RTV SLO, STA

Sindikalistka je opozorila tudi na prenizke pokojnine, ki glede na visoko gospodarsko rast preteklih let niso bile deležne ustreznega zvišanja, a njihove zahteve doslej niso naletele na pozitiven odmev. Foto: Pixabay

V Sloveniji je po podatkih sindikata več kot 11.000 večetažnih stanovanjskih zgradb brez dvigala, na kar so opozorili predstavnike ministrstva za delo, stanovanjskih skladov in stroke.

Okoljsko ministrstvo je zato že spremenilo stanovanjski zakon in tako olajšalo gradnjo dvigal, tako da od septembra za takšne posege ni več potrebno stoodstotno, ampak le še 75-odstotno soglasje lastnikov stanovanj v bloku.

A so takšne gradnje finančno zahtevne, zato bi jih morala s pomočjo evropskih sredstev podpreti tudi država, so prepričani v sindikatu. Kot pravijo, naj bi okoljsko ministrstvo že napovedalo, da bo v naslednji finančni perspektivi mogoče iz evropskega denarja financirati celovito prenovo stavb, ki obsega tudi protipotresno ojačitev, v sklopu te pa naj bi bila mogoča tudi vgraditev dvigal.

Kot je poudarila Četkovićeva, že leta opozarjajo tudi na neustreznost normativov in standardov v domovih za starejše in na to, da je pomoč na domu skoraj nedostopna oziroma odvisna predvsem od finančnih zmožnosti posameznih občin, ki jo subvencionirajo. Tudi sicer bi bolni in nepokretni potrebovali veliko več kot uro ali dve na teden.

Leta 2017 je bila sprejeta strategija dolgožive družbe, a akcijskih programov tudi dve leti pozneje še ni. Kot opozarja sindikalistka, bi morali za izboljšanje življenjskih trazmer starejših več narediti tudi v lokalnih skupnostih. Tak dober primer so medgenaracijski centri, ki jih že poznajo v nekaterih občinah, ena od možnosti pa bi bil tudi svet za starejše. "Predlagamo, da bi v občinah, kjer tega zdaj ni, ustanovili svete za starejše, v katere bi bili koordinirano vključeni vse institucije, organi in civilne organizacije, ki bi bolj racionalno in učinkovito razreševali nekatera vprašanja, povezana s starejšimi," je dejala. Tak svet so že ustanovili v Ljubljani.

Čeprav jim odgovorni doslej niso prisluhnili, so upokojenci po njenih besedah še zelo potrpežljivi, saj menijo, da lahko tudi z dialogom in stalnim opozarjanjem na težave kaj premaknejo. Veliko pa jih že poziva, da bi morali postati bolj radikalni, saj 620.000 upokojencev v tej državi ni nekaj, kar lahko kar tako zanemarijo.

Na Ptuju, kjer so gostili okroglo mizo, je večetažnih stavb brez dvigal trenutno 157, županja Nuška Gajšek pa je opozorila, da občina lahko finančno podpre le svojo lastnino, medtem ko za financiranje v zasebnih prostorih nima niti zakonske podlage za kaj takega.

Občina je lastnica okoli 600 stanovanj in Gajškova je napovedala, da tam, kjer bo volja za gradnjo dvigal, temu zagotovo ne bodo nasprotovali in bodo pri tem sodelovali. Ob tem pa bodo morali tudi zasebni etažni lastniki zagotoviti potrebna sredstva.

