Počitnice v zameno za tri ure dela s starejšimi

Ponujajo pet dni bivanja v apartmaju

Objavljeno: 15. julij 2019 ob 19:03

V Centru starejših Notranje Gorice se lotevajo posebnega projekta, pri katerem ponujajo štiri petdnevne počitniške termine za bivanje v apartmaju s prehrano in terapevtskimi storitvami. Tisti, ki se bo za take počitnice odločil, pa bo moral v domu vsak dan opraviti tri ure dela.

Prijave za počitnice v zameno za prostovoljno delo sprejema direktorica centra Ana Petrič. Foto: Televizija Slovenija

Gre za enega izmed inovativnejših projektov v Sloveniji, je Barbara Sorčan v pogovoru v Poročilih ob 17.00 pojasnila voditeljici Katarini Braniselj.

"Veseli smo, da smo v zgolj nekaj dneh prejeli ogromno prijav in motivacijskih pisem od dijakov, študentov in ne nazadnje od upokojencev. Vse te kandidate bomo seveda povabili na razgovor in nato bo strokovna komisija odločila, kateri so primerni za delo z našimi stanovalci," je razložila.

Izbrani udeleženci bodo tako pet dni bivali v njihovem učnem apartmaju. Od kandidatov seveda ne pričakujejo strokovnega znanja. "Gre za druženje, da polepšajo trenutke našim stanovalcem. Lahko jih bodo na primer odpeljali na sprehod z inovativnim kolesom," pravi Sorčanova.

"Medgeneracijsko sodelovanje, destigmatizacija starejših ljudi, povezovanje mladih in starih ter tkanje novih prijateljskih vezi," pa našteje pozitivne učinke projekta.

