Na posebnem podportalu uporabniki najdejo pisan nabor prekmursko obarvanih vsebin, ki jih pripravljamo na RTV Slovenija. Foto: RTV SLO

Multimedijski center je v sodelovanju z Informativnim programom TV Slovenija že v začetku leta postavil poseben podportal Prekmurje 1919 – 2019, na katerem lahko uporabniki najdejo pisan nabor prekmursko obarvanih vsebin, ki jih pripravljamo na RTV Slovenija - prispevke o pokrajini, Prekmurcih, aktualnem dogajanju, zgodovinskih dogodkih, kulturni beri. Iz bogatega arhiva RTV Slovenija objavljajo slikovite posnetke drobcev življenja v pokrajini pred desetletji, mejnike prekmurske preteklosti pa ponazarja zgodovinski časovni trak. Še posebej so se posvetili dvigovanju zavesti o vrednosti starih knjig, časopisov in pisem v prekmurščini in k sodelovanju povabili tudi spletne uporabnike.

Prizor iz dokumentarnega filma Za Prekmurje gre! scenarista in režiserja Štefana Celca. Foto: Arhiv filma

Kot uvod v obeleževanje 100-letnice Prekmurja bomo 13. avgusta ob 20. uri na TV SLO 1 premierno predvajali dokumentarni film Za Prekmurje gre! scenarista Štefana Celca, ki je film tudi režiral. Film je mala učna ura polpretekle zgodovine Prekmurja v obdobju desetih mesecev, ko se je v pokrajini od jeseni 1918 do poletja 1919, natančneje 17. avgusta, zamenjalo kar devet oblasti. Veliko vlogo so odigrali tudi redki prekmurski izobraženci, ki so morali najprej prepričati slovensko oblast, da tudi preko Mure živijo Slovenci.

Tri dni kasneje, 16. avgusta, bo iz Beltincev, prizorišča zgodovinskega shoda, na katerem so Prekmurci pred sto leti plebiscitarno potrdili željo po združitvi z matičnim narodom, ob 17.30 v živo na TV SLO 1 potekala oddaja Dan v Prekmurju. Ksenija Horvat in Bojan Peček se bosta pogovarjala s prekmurskimi politiki, gospodarstveniki in kulturniki o današnjih izzivih, ki so pred pokrajino.

V Sobotnem Dnevnikovem izboru, ki bo na sporedu 17. avgusta ob 19.15 na TV SLO 1, bo avtorica Ksenija Horvat gostila najprepoznavnejšega Prekmurca, glasbenika in pesnika Vlada Kreslina, ki je prekmurski jezik in pokrajino približal vsej Sloveniji.

Ob 20.05 bo, prav tako na TV SLO 1, oddaja Prekmurje, 100 let. Ksenija Horvat se bo o prvem skupnem stoletju, o prehojeni poti in o mestu Prekmurja znotraj Slovenije in Evrope pogovarjala s tremi Prekmurci – z ustavno sodnico Etelko Korpič Horvat, z glasbenikom Vladom Kreslinom in z nekdanjim predsednikom države, Milanom Kučanom.

Voditeljica in novinarka Ksenija Horvat je avtorica več oddaj, ki jih ob 100-letnici Prekmurja pripravljamo na RTV Slovenija. Foto: Arhiv RTV Slovenija

Ob 20.30 bo sledil prenos proslave ob 100-letnici Prekmurja. Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po 1. svetovni vojni ali Priključitev Prekmurja matičnemu narodu je slovenski praznik, ki ga praznujemo vsako leto 17. avgusta, ko je Prekmurje po določilih Pariške mirovne konference pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, s tem pa so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. Po koncu 1. svetovne vojne je Prekmurje 12. avgusta 1919 zasedla jugoslovanska vojska, 17. avgusta pa je na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih oblast predala civilnemu upravitelju.

Dan kasneje, 18. avgusta, ob 10. uri si boste na TV SLO 1 lahko ogledali še posnetek slovesnega bogoslužja ob 100-letnici priključitve Prekmurja, v spomin na vsenarodni shod, na katerem so udeleženci poudarili povezanost prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

O 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bodo dnevno poročali tudi v informativnih oddajah Radia Slovenija. V petek, 16. avgusta, bo Studio ob 17-ih na 1. programu Radia Slovenija – Prvi z zgodovinsko, jezikovno in praznično vsebino potekal v živo iz Beltincev; voditeljica Lidija Kosi bo z gosti skušala osvetliti dogodke v času pridružitve prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu ter predstaviti bogastvo, ki ga za Slovenijo Prekmurje predstavlja danes. Dan kasneje, 17. avgusta zvečer, pa bo, prav tako na Prvem, sledil neposredni prenos priložnostne slavnostne vsebine, v okviru katere bodo orisali pot do združitve in življenje prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Obširen program pripravlja tudi 3. program Radia Slovenija – program Ars.