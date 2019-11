Vsak teden Infodrom zbira mnenja mladih, širi njihove uspehe, razrešuje najstniške tegobe in življenjske stiske, in podrobno informira o svetovnih dogodkih. Infodrom je oddaja, ki pripoveduje zgodbe mladih.

Voditelji oddaje Infodrom so Aleš Okoren, Tina Antončič in Nejc Krevc. Foto: Arhiv RTV SLO

Slišim, kaj moji vrstniki mislijo o kakšno stvari. Lučka

Meni se zdi fino, da imamo svojo informativno oddajo, ker tako ogromno izvem in lažje razumem stvar. Sabina

V informativnih oddajah za odrasle uporabljajo določene izraze, ki jih ne razumem, zato mi je bolj všeč, da mi v Infodromu razložijo po moje Iztok

15. oktobra 2012 so si mladi gledalci v Sloveniji lahko prvič ogledali čisto svojo informativno oddajo Infodrom. V prvih treh sezonah je Infodrom otroke nagovarjala vsak delavnik, sredi četrte sezone pa je oddaja postala tednik in petkovi večeri so tako že tradicionalno rezervirani za poročila za mlade. Posebno mesto v oddaji ima rubrika Otroški poročevalec, v kateri se lahko mladi pogovarjajo s svojimi vzorniki ali pa raziščejo pomembno temo. Pred kamero se je preizkusilo že okoli 180 mladih novinarjev, ki so intervjuvali športnike, igralce, glasbenike, politike, arheologe, pilote, pisatelje …

Pa izveš kaj takega, kar zanima mladostnike. Lucija

Razlagalni prispevki Infodroma, ki so grafično opremljeni, popestrijo marsikatero šolsko uro, pridejo prav za referat, odraslim pa olajšajo zadrego pri pogovoru z mladimi o tabu temah.

Izveš veliko o odraščanju, pa o stvareh, za katere niti nisem vedela, da obstajajo Tisa

Ustvarjalci oddaje se zavedajo, da otroci televizije ne spremljajo več analogno, zato zanje pripravljajo kakovostne vsebine tudi na spletu in družbenih omrežjih. V rubriki Spletke so pripravili prostor za mnenja, ki jih pošiljajo prek različnih aplikacij, hkrati pa jim nudijo vse potrebne informacije, kako splet uporabljati varno.

Lakmusov papir demokracije

Raven demokracije v neki državi se meri tudi s prisotnostjo informativnih oddaj za mlado občinstvo, poudarjajo medijski strokovnjaki. Tudi varuh človekovih pravic, Peter Svetina, ki oddajo z veseljem pogleda, meni, da je možnost soudeležbe in sooblikovanja medijske prostora, predvsem pa informiranja o dogajanju v okolju in družbi pomembna za otrokov razvoj in za doseganje njegove višje stopnje zrelosti. To pa je pomembno tudi pri vprašanju, v kolikšni meri se v okviru pravice do participacije upošteva otrokovo mnenje.



Nagrade

Leta 2014 je oddaja prejela nagrado Evropske zveze javnih radijskih in televizijskih postaj za odličnost v podajanju novic za otroke. Strokovna komisija je nagrado utemeljila s spodbudnimi besedami: »Novice so predstavljene z dejstvi in rahločutnim pristopom do mladih gledalcev, ki jim je oddaja namenjena, pri tem pa ustvarjalci upoštevajo visoka načela novinarske etike.«

Leta 2017 pa je Infodrom prejel tudi viktorja za najboljšo otroško in mladinsko TV-oddajo po mnenju strokovne komisije.