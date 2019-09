Devet književnih del s seznama domačega branja za tretje letnike srendjih šol bomo predelali skupaj s profesorji in profesoricami književnosti ter drugimi poznavalci književnosti, odlomke del bodo interpretirali slovenski dramski igralci. Foto: Ivan Merljak

Prvo književno delo v nizu letošnjih domačih branj za tretje letnike srednjih šol je Na klancu Ivana Cankarja. Predelali ga bomo 17. septembra. Foto: Wikipedia

Namen projekta Oh, literatura – O, literatura!, ki ga predvajamo v sklopu Literarnih večerov na 3. programu Radia Slovenija – programu Ars, je z umetniško interpretacijo odlomkov in poljudno-strokovno spremno besedo predstaviti izbrana literarna dela iz domače in svetovne klasike ter jih ponuditi dijakom in vsem drugim v estetski užitek.

O Matkovi Tini Ivana Preglja bomo spregovorili 15. oktobra. Foto: Wikipedia

Arsovo domače branje pripravljajo srednješolske profesorice oziroma profesorji književnosti in drugi uveljavljeni poznavalci književnosti, režirajo jih priznani radijski režiserji, pri interpretaciji besedil pa sodelujejo vrhunski slovenski igralci. Oddaje so primerna dopolnitev šolskih predavanj.

Literarni večeri iz sklopa Oh, literatura – O, literatura! bodo tudi v šolskem letu 2019/2020 na sporedu od septembra do maja vsak tretji torek v mesecu ob 21. uri na programu Ars.

17. sept. 2019: Ivan Cankar: Na klancu

15. okt. 2019: Ivan Pregelj: Matkova Tina

19. nov. 2019: Prežihov Voranc: Samorastniki

17. dec. 2019: Ciril Kosmač: Tantadruj

21. jan. 2020: Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi

18. feb. 2020: Marcel Proust: Combray

17. mar. 2020: Albert Camus: Tujec

21. apr. 2020: Jean Paul Sartre: Zaprta vrata

19. maj 2020: Samuel Beckett: Čakajoč Godota

Po objavi v radijskem etru bodo oddaje dosegljive na Arsovi spletni strani.

Viri fotografij: Ivan Merljak, wikimedia, wikipedia, flickr, arhiv RTV Slovenija, arhiv MMC RTV Slovenija