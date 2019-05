Skozi večer najboljših polk in valčkov vas bosta popeljala Darja Gajšek in Blaž Švab. Foto: Adrijan Pregelj

Letošnji bo že 23. festival. Foto: RTVSLO

Festival Slovenska polka in valček, ki ga RTV Slovenija organizira že 23 let, je eden najeminentnejših in med glasbeniki najbolj priljubljenih festivalov narodno-zabavne glasbe.

Letos so se na RTV Slovenija odločili, da izpeljejo predizbore v okviru oddaje Slovenski pozdrav, v sistem odločanja in izbire pa so vključili tri nacionalne radijske programe in osem lokalnih / regionalnih postaj.

Zadnji finalist bo znan ta petek, 24. maja. V boj za finalno vstopnico se podajata še ansambel Prisrčniki in CIK – CAK kvintet.

Na finalnem dogodku bo nastopilo 12 ansamblov, slišali boste šest polk in šest valčkov.

Gostitelja festivala bosta priljubljena voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab, urednik Andrej Hofer, režiser pa Marjan Kučej.

Ansambli, ki izvajajo polke:

S.O.S. KVINTET, OPOJ, VERA & ORIGINALI, TOPLIŠKA POMLAD in PETKA, v petek pa bo znan še zadnji finalist.



Ansambli, ki izvajajo valčke:

PETAN, ZEME, RAUBARJI, VIKEND, VRAŽJI MUZIKANTI ter ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE IN AMABILE.

Spremljevalni festivalski program bo posvečen bogatemu glasbenemu opusu mag. Ivana Sivca, ki bo v teh dneh dočakal častitljiv jubilej – 70. rojstni dan. Poklonili se mu bodo vsi sodelujoči ansambli.

Na festivalu bodo podelili dve nagradi: nagrado za najboljšo polko 2019 in nagrado za najboljši valček 2019.

Na 22. festivalu Slovenska polka in valček je nagrado za najboljšo polko prejela skladba Ta nagajivi čas v izvedbi ansambla Storžič. Foto: Žiga Culiberg

Nagrado za najboljši valček na 22. festivalu Slovenska polka in valček pa je prejela viža Kdor srcu sledi v izvedbi ansambla Glas. Foto: Žiga Culiberg

Avtorja fotografij sta Adrijan Pregelj in Žiga Culiberg. Fotografije v višji resoluciji so na voljo tukaj.