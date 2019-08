Čez planke so edina slovenska popotniška serija narejena za slovenskega gledalca. Oddaja ima na Televiziji Slovenija že dolgo tradicijo, avtorica Mojca Mavec jo namreč vse od leta 2001 neprekinjeno ustvarja že 19. leto zapored. Tokrat boste spoznali majhno 300 let staro kneževino Liechtenstein, se podali po sledeh Bauhausa in na koncu odpotovali še na križarjenje po Jadranu.

Mojca Mavec se je v Liechtensteinu srečala tudi s kraljevo družino. Foto: S snemanja oddaje Čez planke

LIECHTENSTEIN, 300-letnica kneževine

Nedelja, 1. septembra 2019, ob 17.20 na TV SLO 1

Če si majhen, je dobro, da si originalen. Tega se v Liechtesteinu še kako dobro zavedajo. Ena najmanjših držav sveta spada danes tudi med najbogatejše in najbolj inovativne. V letu, ko praznujejo 300 let ustanovitve, boste spoznali eno najstarejših plemiških družin v Evropi, ki si danes deli oblast z ljudstvom, izvedeli boste, kakšna je bila njena vloga pri prvem pristanku na Luni in kako se kneževina povezuje tudi s Slovenijo.

Bauhaus je ena najvplivnejših šol umetnosti. Foto: S snemanja oddaje Čez planke

PO SLEDEH BAUHAUSA, 100-letnica najvplivnejše šole umetnosti

Nedelja, 8. septembra 2019, ob 17.20 na TV SLO 1

Je lahko tudi umetnost zanimivo vodilo za popotnika? V Nemčiji se letos tema kar sama ponuja. Ob 100-letnici Bauhausa, ene najvplivnejših šol umetnosti vseh časov, boste obiskali Berlin, Dessau, Celle in Weimar, kjer se je vse skupaj tudi začelo. Bauhaus je dal mnoge pomembne smernice za moderno arhitekturo, oblikovanje, gledališče, slikarstvo in celo fotografijo. Morda so njegove posledice bolj prisotne v svetu, kot se zavedamo in morda zvabi na pot tudi gledalce, ki se sicer ne zanimajo toliko za umetnost …

Mojca Mavec bo raziskala zanimive turistične produkte na Jadranu. Foto: S snemanja oddaje Čez planke

KRIŽARJENJE PO JADRANU

Nedelja, 15. septembra 2019, ob 17.20 na TV SLO 1

Svojčas so ljudje poleti hodili v hribe, pozimi na morje. Tako se je začel tudi turizem na Hrvaškem. Obiskali boste kraje, ki so svojčas bili rezervirani za aristokracijo, danes pa so primeri, kako ponuditi destinacijo za najzahtevnejše in prestižne goste. Opatija, Krk, Rab, Split in Dubrovnik so razvili zanimive turistične produkte, ki so lahko zanimivi primeri tudi za nadgradnjo domačega turizma.

