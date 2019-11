Premierno bo na sporedu v torek, 3. decembra 2019, ob 20.50 na TV SLO 1.

V njem so glavni avtorji – scenarista Ksenija Horvat in Branko Šömen ter režiser Primož Meško - zaobjeli kulturno zapuščino Prekmurja skozi stoletja, ko je bila pokrajina za večino slovensko govorečih ljudi daljna in neznana.

Dokumentarni film Prekmurje – kulturnozgodovinska skica bo premierno na sporedu v torek, 3. decembra 2019, ob 20.50 na TV SLO 1. Foto: SOJ RTV SLO

Film oživlja številne zapise bogatega arhiva RTV Slovenija, na posnetkih pa vnovič zaživi Prekmurje, kakršno je bilo pred desetletji. O kulturnem razvoju pokrajine so razmišljali ljudje, ki so temu posvetili svojo raziskovalno kariero – s področij zgodovine, umetnostne zgodovine, književnosti, jezikoslovja in etnologije.

Film oživlja številne zapise bogatega arhiva RTV Slovenija, na posnetkih pa vnovič zaživi Prekmurje, kakršno je bilo pred desetletji. Foto: SOJ RTV SLO

Film, ki izpolnjuje poslanstvo javnega medijskega servisa na področju zgodovinskega spomina in kulturne dediščine slovenskega naroda, v sliki in besedi išče odgovore na različna vprašanja.

Kakšno je bilo življenje na levem bregu Mure? Kako so Prekmurci ohranjali svoj prekmurski knjižni jezik? Kdo so prekmurski 'očetje naroda'? Kako je potekal kulturnozgodovinski razvoj pokrajine? Od kod so prihajali glavni kulturni vplivi in kako so se medsebojno oplajale slovenska, madžarska, nemška in judovska kultura? Kako se je v težkih pogojih zakotja Kraljevine Ogrske razvijala intelektualna misel? Kaj je bila pred sto leti, ob združitvi z drugimi Slovenci, prekmurska kulturna dota?