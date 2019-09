Tričlansko strokovno komisijo, ki bo ocenjevala podoknice, sestavljajo Tjaša Hrovat, Teta Mara in Kaja Grozina. Foto: Adrian Pregelj

Darja Gajšek in Blaž Švab. Foto: Adrian Pregelj

Osrednja novost jesenske sezone oddaje Slovenski pozdrav bo rubrika Slovenska podoknica. Spoznali boste 12 fantovskih sestavov, ki bodo s petjem, ob spremljavi hišnega benda - Poskočnih muzikantov - skušali osvojiti dekletovo srce. Mladi glasbeni sestavi in izvajalci bodo avtorske skladbe, ljubezenske in humorne, preoblekli v moderno obliko. Pod balkonom izbranega dekleta bodo tedensko prepevali mladi fantje, stari med 20 in 30 let.

V vsaki oddaji se bosta predstavila dva sestava, ocenjevala pa jih bo tričlanska ženska strokovna komisija, ki jo sestavljajo pevka Tjaša Hrovat, stand up komičarka Kaja Grozina ter ljudska pevka in humoristka Teta Mara. Tisti, ki bo bolj prepričal komisijo, se bo uvrstil v nadaljevanje tekmovanja.

Podoknice bodo peli (po naključnem vrstnem redu): Marjan Uljan in Gašper Banovec, Skupina Zven, Skupina Sonus, Il divji, Marjan Zgonc, Ansambel Petan, Ansambel Valovi, Mišo in Dominik Kontrec, Gasilec Sašo in Hidranti, Mladi gamsi, Novi spomini in Ansambel Dar.

Slovenski pozdrav bo tako tudi v novi sezoni podpiral slovensko, avtorsko glasbo. V ospredje tokrat postavlja mlade glasbenike in jim omogoča, da se Slovenkam in Slovencem predstavijo z avtorsko glasbo. Vsak petek ob 21. uri na TV SLO 1.

Avtor fotografij je Adrian Pregelj, v višji resoluciji sta na voljo tukaj.