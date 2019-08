Foto: Grafika TV Slovenija

Oddaja slovenski javnosti že 12 let predstavlja zunanjepolitične in mednarodne vsebine, ki imajo sicer v slovenskih medijih vse manj prostora. V Globusu bodo še naprej poglobljeno analizirali dogajanje v svetu in se pri tem opirali na razvejano dopisniško mrežo RTV Slovenija v tujini. Svoj pečat bosta oddaji zagotovo dala tudi nova voditelja, ki sta oba izkušena novinarja. Urednica oddaje, ki je edina tovrstna oddaja slovenskih televizij, je postala urednica zunanjepolitičnega uredništva Meta Dragolič. Prvo oddajo Globus v novi sezoni, ki bo na sporedu v četrtek, 29. avgusta 2019, bo vodil Adrijan Bakič.

Foto: Adriajn Pregelj, SOJ RTV SLO

Adrijan Bakič je na Televizijo Slovenija prišel leta 2005, vse od začetka je član zunanjepolitičnega uredništva. Kot novinar je v tem obdobju poročal o številnih dogodkih na tujem od gospodarske krize v Španiji in na Portugalskem do čiščenja minskih polj v Bosni in Hercegovini, protestov ob umoru preiskovalnega novinarja na Slovaškem in katalonskega referenduma o neodvisnosti. V letu 2019 je bil začasno tudi posebni poročevalec za radio in televizijo iz Londona. Je avtor Zrcal tedna in štirih dokumentarnih oddaj Mednarodna obzorja. Občasno je tudi urednik televizijskega Dnevnika.

Seku M. Condé je v več kot desetletje trajajočem novinarskem in voditeljskem delu na Televiziji Slovenija postal eden najprepoznavnejših obrazov javnega medijskega servisa. Dobro desetletje je kot novinar poročal o širokem naboru notranjepolitičnih tem, bil je voditelj Poročil in kot voditelj sodeloval pri številnih projektih RTV Slovenija. Leta 2010 je prejel nagrado Viktor za obetavno medijsko osebnost.

Ekipa oddaje Globus je leta 2018 prejela nagrado Čuvaj/Watchdog za izjemne novinarske dosežke, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije. Oddajo Globus si je v letošnjem letu v povprečju ogledalo 5 odstotkov oziroma 93.300 gledalcev, starih nad 4 leta, kar predstavlja v povprečju 11 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Vsaj minuto katerekoli oddaje Globus si je tako ogledalo kar 814.000 oz. 43% različnih posameznikov, starejših od 4 let.

(Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta; gledanost s celotnim zamikom, 03.01.2019 – 22.07.2019)

Ob začetku vodenja oddaje Globus smo novima voditeljema postavili nekaj vprašanj.

1. V časih, ko so na voljo informacije (resnične in lažne) tako rekoč na vsakem koraku kakšno je po vajinem mnenju poslanstvo zunanjepolitičnih oddaj?

SEKU M. CONDÉ: Prav zaradi tolikšne poplave informacij je poslanstvo zunanjepolitičnih oddaj še toliko bolj pomembno. Različne vidike in poglede na svetovno dogajanje je seveda potrebno predstaviti v širšem kontekstu in v luči morebitnih posledic. Ob tem pa je sila pomembno med vsemi pastmi dezinformacij, polresnic in odkritih laži najti verodostojne vire.

Foto: Adrijan Preglej, SOJ RTV SLO

ADRIJAN BAKIČ: Globus je žal edina zunanjepolitična oddaja na slovenskih televizijah. Pomembno je, da imamo takšno oddajo na javni televiziji, saj ne prinaša le novic, ampak analizira družbene in politične procese ter širi obzorja. RTV Slovenija ima dopisniško mrežo, s katero lahko verodostojno dogodke postavimo v družbeni kontekst, v Globusu pa se bomo še naprej trudili, da z izborom tem in zanimivimi gosti izpolnimo pričakovanja naših gledalcev.

2. Kako in kdaj pridobivata znanje in kompetence, da delo na področju novinarstva v zunanji politiki v hitro spreminjajočem se svetu lahko opravljata po svojih najboljših močeh?

SEKU M. CONDÉ: Predvsem že od nekdaj veliko in poglobljeno berem; knjige, časopise, revije, na spletu ali v tiskani obliki. Seveda spremljam tudi informativne oddaje angleških, francoskih, nemških in drugih televizij. Z dolgoletnimi izkušnjami dela za in pred kamero pa lahko dogajanje v svetu, prepričan sem, tudi uspešno posredujem gledalcem.

ADRIJAN BAKIČ: Velik del novinarskega dela je brez dvoma nenehno opazovanje sveta okrog nas. Spremljanje političnih in družbenih procesov, njihovo razumevanje in analiziranje so ključnega pomena. Za delo zunanjepolitičnega novinarja sta zelo pomembni radovednost in razgledanost, ki ju človek pridobiva tako s prebiranjem zgodovinskih zapisov kot z obiski drugih držav in kultur. Največ ključnih informacij sem v preteklosti dobil ob svojem terenskem delu, ob pogovorih z ljudmi iz različnih družbenih in političnih slojev. Mednarodna politika postaja vse bolj zapletena, zato je neprestano spremljanje dogajanja na globalni ravni tako pomembno za naše delo, pa tudi širše - za današnjo družbo.

3. Kakšen pomen predstavlja za vaju vodenje osrednje zunanjepolitične oddaje na javni radioteleviziji? Kakšen doprinos bi si želela dati oddaji?

Foto: Adrijan Pregelj, SOJ RTV SLO

SEKU M. CONDÉ: Javna radiotelevizija mora vseskozi skrbeti za kar najvišjo raven svojega programa in ob tem gojiti visoko raven slovenskega jezika. Vodenje osrednje zunanjepolitične oddaje poleg širokega poznavanja dogajanja pomeni prav to. Podrobno, poglobljeno in preudarno poročanje. Z vidika doprinosa pa si predvsem želim graditi na delu, ki so ga opravili kolegi v preteklih sezonah in Globus ohraniti in utrditi kot najpomembnejšo zunanjepolitično oddajo v slovenskem medijskem prostoru.

ADRIJAN BAKIČ: Vodenje Globusa je brez dvoma nov poklicni izziv. Prinaša pa tudi priložnost, da nekatere globalne dogodke, ki se včasih izgubijo v medijski krajini, znova postavimo v središče. Marsikdaj namreč z razumevanjem družbenih in političnih procesov na tujem laže razumemo tudi dogajanje doma. Globus je ustaljena zunanjepolitična oddaja z zvestim krogom gledalcev. Velika odgovornost je nadaljevati delo, ki so ga v preteklosti odlično opravljali kolegi Mojca Širok, Ksenija Horvat, Polona Fijavž in drugi. Pomembno je, da z ekipo novinarjev zunanjepolitične redakcije in dopisniki nadaljujemo kakovostno delo, kot vsak drug ustvarjalec pa bom gotovo prinesel kakšen drugačen pristop ali pogled na mednarodno dogajanje.



Adrijan Bakič v studiu oddaje Globus. Foto: TV Slovenija