Scenarij so napisali Matevž Luzar, Miha Hočevar, Tadej Golob in Srđan Koljević.

Glavno vlogo inšpektorja Birse igra Sebastian Cavazza, njegovo sodelavko Tino Nika Rozman.

Ostalo zasedbo sestavljajo znani slovenski igralke in igralci Jana Zupančič, Matej Puc, Gregor Čušin, Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Vlado Novak, Ivo Ban, Alojz Svete, Branko Šturbej, Igor Samobor, Brane Završan in drugi.

Zgodba sledi Tarasu Birsi, višjemu inšpektorju za krvne in seksualne delikte, ki se na poti z novoletne zabave nehote zaplete v preiskavo umora. Težavnega in neobičajno krutega primera umora mlade ženske se morata Taras in njegova uigrana ekipa na zahtevo nadrejenih lotiti z novo sodelavko. Ob pritiskih javnosti se Taras spopada še z osebnimi težavami: potem ko gre hči edinka študirat v tujino, se razkrijejo razpoke v njegovem zakonu. Bo novi primer v poklicnem odprl tudi novo poglavje v Tarasovem osebnem življenju?

Igrani program Televizije Slovenija se z nadaljevanko Jezero pridružuje evropskemu in svetovnemu trendu, ki narekuje produkcijo kakovostnih dramskih serij. Avtorsko jedro nadaljevanke Jezero sestavljajo še režiserja Matevž Luzar in Klemen Dvornik, direktor fotografije Miloš Srdić, avtor glasbe Davor Herceg, scenograf Miha Knific, montažerka Ivana Fumić, kostumografka Nadja Bedjanič, oblikovalka maske Eva Uršič in oblikovalec zvoka Robert Sršen.

Nadaljevanka je svetovno predpremiero doživela avgusta na Sarajevskem filmskem festivalu, slovensko predpremiero pa je imela s prvima dvema epizodama na jubilejnem ljubljanskem 30. LIFFE.

V sklopu projekta Jezero je v sodelovanju Radia Slovenija in založbe ZKP RTV Slovenija nastala tudi trinajsturna zvočna knjiga romana, ki jo bere Sebastian Cavazza, igralec glavne vloge Tarasa Birse v televizijski nadaljevanki. Predstavitev zvočne knjige je v sredo, 27. novembra 2019, potekala v polni Hribarjevi dvorani Ljubljanskega gradu, kjer je voditelj Vala 202 Miha Šalehar gostil avtorja knjige Jezero Tadeja Goloba, bralca knjige Sebastiana Cavazzo ter režiserja Alena Jelena. Pri snemanju zvočne knjige je bil največji izziv ohranjati bralno nevtralnost skozi celotno knjigo.

Zvočno knjigo najdete na povezavi: http://bit.ly/2XfA5HU.

Na pogovornem večeru ob predstavitvi zvočne knjige Jezero so sodelovali režiser Alen Jelen, avtor romana Jezero Tadej Golob, bralec zvočne knjige Sebastian Cavazza in gostitelj večera Miha Šalehar.

Val 202 je v okviru serije Zgodbe, v katerih avtorji poglobljeno in angažirano pripovedujejo zgodbe nekega časa, življenja in družbe, pripravil miniserijo podkastov o ozadju nastajanja kriminalke. Najdete jih na: https://val202.rtvslo.si/zgodbe/.