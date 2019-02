Mario Galunič, voditelj novega kviza Joker. Foto: Žiga Culiberg

Izjemna gledanost Jokerja

Kviz Joker si je v soboto, 23. februarja, v povprečju ogledalo 19 odstotkov oziroma 358.300 gledalcev, starih nad 4 leta, kar predstavlja v povprečju 43 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Najvišjo gledanost je oddaja dosegla ob 21.13, ko jo je spremljalo kar 385.000 gledalcev. V povprečju je premiera Jokerja dosegla kar 542.900 različnih gledalcev oz. dobro četrtino vseh Slovenk in Slovencev. Prva oddaja Joker je bila v soboto, 23. februarja tudi najbolj gledana oddaja na televiziji, v letošnjem letu pa tudi najbolje gledana redna oddaja na TV Slovenija. (Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta; gledanost z enodnevnim zamikom)



''Prve oddaje so za ustvarjalce zmeraj nekaj posebnega. Napetost, pričakovanje, negotovost, veselje, vsi ti občutki se srečajo v enem večeru. In zato je toliko večje veselje po premieri, ko je očitno, da so gledalci sprejeli Jokerja z navdušenjem, takega uspeha ni nihče pričakoval. Hvala vsem, ki so nas videli, veselimo se tudi novih gledalcev in seveda tekmovalcev. Že to soboto,'' po prvi oddaji sporoča voditelj kviza, Mario Galunič.



Na stol nasproti Maria bosta v drugi oddaji sedla Iztok Erbus s Ptuja in Martin Gvardjančič iz Ljubljane. Foto: Žiga Culiberg

Po 20 tisoč evrov bosta že ta konec tedna skušala osvojiti nova dva tekmovalca. Na vroči stol kviza Joker prihajata Martin Gvardjančič iz Ljubljane – podjetnik, ki vodi nevladno organizacijo za učenje tujih jezikov, in Iztok Erbus s Ptuja – trgovski potnik, ki obožuje košarko ter potovanja in nikoli ne zamudi ptujskega pustnega festivala. Ne zamudite druge oddaje Joker v soboto ob 20. uri na TV SLO 1.

Vabimo vas, da za dodatne ekskluzivne vsebine o tekmovalcih in oddaji spremljate uradno stran kviza Joker na Facebooku.

Če si želite ogledati oddajo v živo, vas vabimo, da se prijavite prek spletnega obrazca: https://www.rtvslo.si/joker/ogled-oddaje.