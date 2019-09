Izbor komentatorska zasedbe v prvi seriji oddaj Zadnja beseda! je vzbudil nemalo pozornosti, v televizijskem etru so odmevali komentarji publicistke in založnice Valentine Smej Novak, odvetnice in predsednice Evropskega centra za reševanje sporov Katarine Kresal, dramske igralka Polone Vetrih in avtorice slovenske knjižne uspešnice Milene Miklavčič. Je bila to njihova zadnja beseda, so si povedale že vse ali pa je ostalo še kaj neizrečenega?

Ustvarjalci oddaje v komentatorski zasedbi do konca leta napovedujejo kar nekaj presenečenj, začetna komentatorska ekipa nove serije oddaj pa bo razkrita v petek, 27. septembra ob 17.25 na TV SLO 1.

Bodo za komentatorsko mizo zopet sedle Katarina Kresal, Polona Vetrih, Valentina Smej Novak in Milena Miklavčič? Foto: Urša Premik

Sicer pa še vedno velja, da se bodo štiri dame, vsaka s svojo izrazito osebnostjo, za okroglo mizo zbrale vsak ponedeljek in petek popoldne ter na poljuden način komentirale aktualna dogajanja z najrazličnejših področij življenja. Ob sobotah si boste gledalci lahko ogledali izbor najzanimivejših tedenskih komentarjev.

Komentatorke bodo v svojo družbo povabile tudi zanimive goste, med prvimi se bosta omizju kot posebni gostji pridružili evropska komisarka v odhajanju Violeta Bulc in strokovnjakinja za protokol Ksenija Benedetti.