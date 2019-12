Vsak ponedeljek je na Valu 202 poseben prostor namenjen izrednim posameznikom, ki so navduševali in navdihovali s svojo humanitarnostjo, inovativnostjo, športnimi presežki in dobro voljo. Poslušalci so tisti, ki odločajo o Imenu tedna in tisti, ki izglasujejo Ime meseca. Za zadnje, ime decembra, so danes izbrali Andreja P. Škrabo.

Zadnja, največja odločitev je zdaj v rokah dvanajstih finalistov, ki bodo med seboj z glasovanjem izbrali še zadnje ime, Ime leta 2019. Letošnjega prejemnika prestižnega naziva bodo uradno razglasili na tradicionalni prireditvi Ime leta, ki vsak december slovesno zaokroži celoletni projekt Ime tedna in Ime meseca.



Slovesna prireditev Ime leta bo potekala v četrtek, 19. decembra 2019, ob 18. uri v Kinu Šiška. Voditelja bosta Anja Hlača Ferjančič in Maj Valerij.



Imena mesecev:

Igor Cesarec

Ime januarja je Igor Cesarec, ustanovitelj Društva v tujini izobraženih Slovencev ki združuje več kot 1.300 članov po vsem svetu in pomembno prispeva k sodelovanju slovenskih strokovnjakov v tujini s Slovenijo.

Aljaž Verhovnik

Ime februarja je Aljaž Verhovnik, koordinator iniciative za tretjo razvojno os in neomajni borec za hitro cesto na Koroško. Ob zadnji Darsovi predstavitvi zamikov začetka graditve tretje razvojne osi je odločno zahteval takojšen začetek del na hitri cesti med Slovenj Gradcem in Velenjem. Izbrali so ga tudi za osebnost leta na Koroškem.

Mirjam Hadalin Makuc in Adrijana Mavri

Ime marca sta Mirjam Hadalin Makuc in Adrijana Mavri, vzgojiteljici v cerkljanskem vrtcu, ki sta skupaj z otroki pripravili “malo laufarijo” in tako popestrili letošnjo tradicionalno prireditev.

Tadej Kobal

Ime aprila je Tadej Kobal, 18 letni dijak in prostovoljec, ki je v Slapu blizu Vipave pomagal ustanoviti knjižnico. V vasi s 400 prebivalci je bila knjižnica prvotno namenjena otrokom, a ker nimajo prostora za druženje se je izkazalo, da so prostor za srečevanje zelo pogrešali tudi odrasli.

Ninna Kozorog

Ime maja je Ninna Kozorog, zdravnica v UKC Maribor in humanitarka, ki poleg službe opravlja številne prostovoljne dejavnosti, opozarja na težave in pomaga ranljivim skupinam mladih, socialno ogroženim starostnikom in brezdomcem. Je naj prostovoljka, zaposlena v javni upravi.

Aleš Štrancar

Ime junija je Aleš Štrancar, direktor podjetja BIA Separations, kjer so razvili tehnologijo čiščenja zdravilnih učinkovin in s tem bistveno pripomogli pri odobritvi učinkovite genske terapije za zdravljenje dojenčkov s spinalno mišično atrofijo.

Anita Šumer

Ime julija je Anita Šumer, avtorica knjige Drožomanija, ki je za prvo slovensko knjigo o peki z drožmi na izboru najboljših kuharskih knjig na svetu v Macau prejela nagrado za najboljšo knjigo o kruhu.

Ana Petrič

Ime avgusta je Ana Petrič, direktorica centra starejših Notranje Gorice, kjer so osmim prostovoljcem v zameno za prostovoljno delo ponudili brezplačno enotedensko počitniško nastanitev v njihovi ustanovi.

Mihael Tomše

Ime septembra je Mihael Tomše, občinski redar v Piranu, ki je med intervencijo gašenja požara v starem mestnem jedru brez zaščite pred dimom stekel v gorečo hišo, našel pogrešanega 12-letnega dečka in ga rešil v zadnjem hipu.

Katja Grünfeld in Iva Ramuš Cvetkovič

Ime oktobra sta Katja Grünfeld in Iva Ramuš Cvetkovič z ljubljanske pravne fakultete, ki sta na tekmovanju Manfred Lachs Moot Court v Washingtonu svoji ekipi prinesli zmago v poznavanju prava vesolja. Tekmovanje je zamišljeno kot simulacija postopka pred Meddržavnim sodiščem v Haagu in je sestavljeno iz dveh delov, pisnega in ustnega, organizirata ga Mednarodni inštitut za pravo vesolja in Evropski center za pravo vesolja.

Igor Paldauf

Ime novembra je Igor Paldauf je gospodar na kmetiji z več kot 130-letno tradicijo in prejemnik naziva inovativni mladi kmet 2019. Vse pridelke na družinski kmetiji pridelajo na ekološki način, prodajo pa jih v domači trgovini in v prodajalnah z lokalnimi izdelki.

Andrej P. Škraba

Ime decembra je Andrej P. Škraba, ljubiteljski matematik in avtor spletne učilnice Astra.si, kjer je brezplačno na voljo več kot 2600 video razlag različnih matematičnih izzivov.