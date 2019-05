Izzive obojih bomo predstavljali ob ponedeljkih od 20. maja ob 17.25 na TV SLO 1.

Atifa in Branko sta pogumno zakorakala v samostojno življenje izven zavoda. Kakšne izzive sta imela sama in kakšne njuna okolica, bomo videli v prvi oddaji iz serije Novi sosedje. Foto: EBU serija Novi sosedje

Svoje Nove sosede (New Neighbours) predstavljamo v Sloveniji (Branko in Atifa), na Portugalskem (Tretja ulica), Nizozemskem (Dobrodošli v getu), Hrvaškem (Pecivo z višnjami) in Češkem (Nepalci v Jablonu).

Bodo lokalni prebivalci sprejeli nove sosede? Bo njihov prihod razlog za napetosti? Kakšne so etnične, verske in etične dileme, s katerimi se bodo morali spopasti? V središču vsake dokumentarne zgodbe je integracija, ki je polna izzivov in spoprijemanja z upanji in strahovi.

Začeli bomo z zgodbo pred svojim pragom, s tisto o Branku in Atifi (ponedeljek, 20. maj, 17.25, TV SLO 1).

Atifa in Branko sta par, vendar zaradi motnje v duševnem razvoju formalno opravilno nesposobna. Njuna želja po samostojnosti se je do nedavnega zdela nedosegljiva. Pred časom pa se je parček iz predvidljive rutine življenja v zavodu vendarle preselil v majhno podnajemniško stanovanje. In vsakdan se je spremenil v velik izziv tako za njiju kot za okolico. A ob simpatičnih in večkrat humornih zapletih Branko in Atifa nevede razbijata predsodke in zadržanost posameznikov do oseb z motnjo v duševnem razvoju. Zelo sta ponosna na svojo samostojnost, kar odlično vpliva na njuno samopodobo, ta pa na reševanje in obvladovanje vedno zahtevnejših nalog vsakdana ...

Scenarij za dokumentarno oddajo Branko in Atifa je napisala Maja Pavlin, ki je film tudi režirala in ga zmonitrala. Nastal je v Dokumentarnem programu Televizije Slovenija.

Kako težko je Nepalcem v Jabloncu? (ponedeljek, 27. maj, 17.25, TV SLO 1)

Štirje mladi Nepalci so pustili vse in odšli v svet iskat dobro službo. Posredniške agencije so jim obljubile dobre službe in prihodnost v Češki republiki. Vendar so se znašli v pasti. Delajo od jutra do večera, slabo so plačani ter brez socialnega in zdravstvenega zavarovanja. Ves zaslužek porabijo za plačilo agencijam. Ob tem si prizadevajo, da bi se vključili v češko družbo, ta pa jih noče sprejeti. Kakšen odnos imajo Čehi do svojih novih sosedov, kdo po njihovem mnenju zmanjšuje njihove možnosti, da dobijo delo, in kdo dela za nižje plačilo ter s tem znižuje zaslužek Čehov?

O azilnem domu v neposredni bližini domačina Riesa govori nizozemska zgodba Dobrodošli v getu (ponedeljek, 3. junij, 17.25, TV SLO 1).

Številni prebivalci nizozemskih mest doživljajo spremembe, ki jih prinašajo prišleki iz drugačnega kulturnega okolja. Nekateri se bojijo, da bodo tujci ogrozili njihov način življenja. Ries van Dijk je Nizozemec, ki noče imeti azilnega doma pred lastnim pragom. Toda azilni dom začne delovati kljub njegovemu glasnemu nasprotovanju. Ries spozna Rando, ki je s hčerkama tu našla zatočišče, in prikupijo se mu. Randa se bori za svoj status na Nizozemskem. Boji se, da bi se morala vrniti v Savdsko Arabijo, od koder je pobegnila.

Kaj lahko naredi Pecivo z višnjami, če ga ponudite novim sosedom iz Iraka, pripoveduje hrvaška zgodba (ponedeljek, 10. junij, 17.25, TV SLO 1).

Hrvaška je ena od evropskih držav, ki ima najmanj prosilcev za azil. Domačini niso navajeni bivati z ljudmi iz drugih kultur. Ko se je družina beguncev iz Iraka preselila v elitno zagrebško sosesko, se nekateri sosedi niso menili zanje, nekateri pa so imeli predsodke. Čeprav se med seboj niso pogovarjali in so mirno sobivali, je nekega večera najmlajši sin doživel napad. Družina se v Zagrebu ne počuti več varno, prav zaradi strahu pa so zapustili tudi svojo domovino, Irak. Na sodišču so proti napadalcu vložili tožbo, vendar se je nekaj družinskih članov že odločilo, da ne bodo ostali na Hrvaškem. Bo sladko ali nekoliko grenko pecivo porušilo zidove med starimi in novimi sosedi?

Tretja ulica pripoveduje zgodbo o Romih v Ponti Delgadi na Azorih (ponedeljek, 17. junij, 17.25, TV SLO 1).

Soseska Calheta leži v vzhodnem delu mesta Ponta Delgada na Azorih. Njene tri uličice povezujejo mesto z morjem. V tretjo ulico se je že pred več kot 20 leti naselila edina romska skupnost v mestu. Medtem ko so bili novi sosedje za marsikaterega domačina trn v peti, pa so drugi zaradi njihovih posebnih navad izgubljali živce. Na tem bojišču so najbolj ogroženi postali nevarni, a se je na koncu vendarle izkazalo, da smo pod kožo vsi enaki. Čas je, da si oprostijo in se pomirijo, saj so konec koncev sosedje.

Dokumentarna serija Novi sosedje je nastala v koprodukciji skupine za medkulturno izmenjavo v okviru Evropske radiotelevizijske zveze EBU.

