Osrednja slovenska institucija za urbano ustvarjalnost z najbolje opremljeno koncertno dvorano v tem delu Evrope danes ... Foto: iz dokumentarnega filma KINO ŠIŠKA

Film nas popelje v čas, ko je stavba še služila imenu – v čas kroničnega pomanjkanja ustreznih prostorov za sodobno glasbeno, vizualno in uprizoritveno umetnost, prek negotovosti četrtne skupnosti ob zaprtju kinematografa do odprtja in vzpostavitve osrednje slovenske institucije za urbano ustvarjalnost z najbolje opremljeno koncertno dvorano v tem delu Evrope ... in z ekipo, ki že 10 let gradi prepoznaven karakter tega netipičnega javnega zavoda.

... in Kino Šiška nekoč. Foto: osebni arhiv Maje Pavlin

"Velik izziv pri ustvarjanju filma je bilo vprašanje, kako goro materiala – arhivskega in aktualnega – povezati v smiselno in gledljivo celoto." Maja Pavlin nekoč ... Foto: osebni arhiv Maje Pavlin

Produkcija, ki sodi v kategorijo urbana – od glasbe, plesa do vizualne umetnosti, je neskončno pestra in bogata. Da pa je tovrstna ustvarjalnost tudi v luči širše slovenske javnosti dobila enakovredeno veljavo “ugledni”, z javnimi sredstvi podprti umetnosti, je poskrbel prav Center urbane kulture Kino Šiška. Ta kljub formi javne ustanove ne ubija živosti, spontanosti in nepredvidljivosti urbane scene in v tem pogledu zaseda posebno mesto med javnimi zavodi.

Seveda bi urbana kultura živela in se razvijala naprej tudi brez Kina Šiška, katerega ekipa se zaveda pomena desetletij delovanja in borbe za obstoj neodvisne scene, zavoljo katere imamo v Kinu Šiška danes kakovostno programsko in tehnično ponudbo.

“Velik izziv pri ustvarjanju filma je bilo vprašanje, kako goro materiala – arhivskega in aktualnega – povezati v smiselno in gledljivo celoto. Kako specifično in kompleksno področje približat gledalcu, ki morda širine in pestrosti urbane ustvarjalnosti ne pozna? Rešil me je gospod Lojze, nabriti 90-letni sosed Kina Šiška, ki z zanimanjem spremlja vse, kar se s centrom urbane kulture in okoli njega dogaja ter ob naraščajoči izključujoči družbeni klimi riše rdečo nit dokumentarca – ta je odprtost in povezovanje. Medgeneracijsko, multikulturno, žanrsko, subkulturno … Film združi tudi različne akterje urbane scene v konstruktiven dialog s skupno željo po še boljšem in produktivnejšem (so)delovanju,” pravi scenaristka, režiserka in montažerka filma Maja Pavlin.

... in Maja Pavlin danes. Dokumentarni film ob 10-letnici delovanja CUK Kino Šiška je zrežirala, zmontirala in zanj napisala scenarij. Foto: osebni arhiv Maje Pavlin

Dokumentarni film, ki je nastal pod okriljem Dokumentarnega programa TV Slovenija, bomo premierno predvajali v soboto, 19. oktobra, ob 22.35 na TV SLO 2.

Vira fotografij: dokumentarni film KINO ŠIŠKA; osebni arhiv Maje Pavlin

Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj.