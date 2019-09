Nova sezona bo za občinstvo in Simfonični orkester RTV Slovenija prav posebna, saj se bo tokrat v vlogi šefa dirigenta predstavil maestro Rossen Milanov, ki sicer z orkestrom sodeluje že vse od leta 2006.

Rossen Milanov je novi šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Z njim sodeluje že vse od leta 2006. Foto: Adrian Pregelj

Orkester pa je povabljen tudi na dve mednarodni gostovanji - v Južno Ameriko novembra in v Italijo decembra. Tako bosta v sklopu abonmajskega cikla Kromatika namesto novembrskega, dva koncerta oktobra.

Simfonični orkester RTV Slovenija se konec leta 2019 odpravlja na dve mednarodni gostovanji v Južno Ameriko in Italijo. Foto: Adrian Pregelj

Na otvoritvenem koncertu, ki bo na sporedu 12. septembra 2019, se bo orkester predstavil z eno od klasik slovenske simfonične literature, Simfonietto Uroša Kreka. Pri violinskem koncertu Stravinskega se bo orkestru pridružil ameriški violinski virtuoz Stefan Jackiw, v nadaljevanju bo sledila ena izmed priljubljenih mojstrovin dunajskega 'kralja valčka', koncert pa bo sklenila koncertna suita Richarda Straussa, povzeta po operi Kavalir z rožo.

Prvi koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v sklopu abonmajskega cikla Kromatika 2019/2019 bo v četrtek, 12. 9. 2019, v Cankarjevem domu. Foto: Adrian Pregelj

Na drugem koncertu, 3. oktobra 2019, bomo lahko začutili slogovni kontrast med slovenskimi in evropskimi skladatelji. Orkester bo predstavil skladbo Med prsti podobe, ki jo je ustvarila predavateljica na Oddelku za muzikologijo ljubljanske Filozofske fakultete Larisa Vrhunc. Sledil bo Chopinov Klavirski koncert št. 1, pri katerem se bo v vlogi solista predstavil hrvaški, v Amsterdamu živeči pianist Dejan Lazić. Spored bo sklenila zadnja od štirih Brahmsovih simfonij.

17. oktobra 2019 bo orkester nastopil pod taktirko gostujočega španskega dirigenta Roberta Gonzáleza-Monjasa. Simfoniji – s klasicistično eleganco prežeto Dubugnonovo in neoklasicistično Prokofjeva – bosta v enotno glasbeno zamisel povezala kar dva klavirska koncerta izpod peresa Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kot solistka se bo predstavila južnokorejska pianistka Yeol Eum Son, ki ima preko miliona ogledov na YouTubu, pred kratkim pa je z istim programom zablestela na koncertu BBC Proms in požela izvrstne kritike.

5. decembra 2019 nas bo skozi prostranstva Beethovnove glasbe vodil Mihail Agafita, šef dirigent Moldovskih filharmonikov. Izvedli bomo dve izmed Beethovnovih najtehtnejših in najbolj priljubljenih del – mogočno Tretjo simfonijo in Eroico. V Violinskem koncertu pa se nam bo kot solist predstavil svetovno znani virtuoz Stefan Milenković.

Na petem koncertu, ki bo na sporedu 20. februarja 2020, se nam bo kot gostujoči dirigent predstavil nemški skladatelj Johannes Kalitzke. Program bo uvedla ena od Lisztovih simfoničnih pesnitev, v nadaljevanju pa bo predstavljeno novo delo slovenske skladateljice in glasbene pedagoginje Urške Pompe. Spored bo zaokrožila programska simfonija Paula Hindemitha.

V abonmajskem ciklu Kromatika 2019/2020 je predvidenih devet koncertov, ki nas bodo popeljali vse od Beethovnove klasike do glasbe mladih slovenskih skladateljev. Foto: Adrian Pregelj

Prihod pomladi bomo napovedali s šestim koncertom, in sicer 12. marca 2020. Dirigentsko palico bo vihtela Catherine Larsen-Maguire. Chabrierjevi Pastoralni suiti bo sledil Poulencov neobaročni koncert za čembalo, pri katerem se bo orkestru na odru pridružil virtuoz Jean Rondeau. Spored bomo sklenili s priredbo Debussyjevih klavirskih preludijev in simfonične skice, združene v triptih z naslovom Morje.

Sedmi glasbeni večer, 2. aprila 2020, bo ponovno vodil Rossen Milanov. Izpostavljena bodo dela iz zakladnice romantične orkestrske glasbe. Spored bo otvorila zadnja od sedmih Sibeliusovih simfonij. Slišali bomo tudi eno izmed najpriljubljenejših in najpogosteje izvajanih romantičnih del, Patetično simfonijo Petra Iljiča Čajkovskega. Simfoniji bo povezal Elgarjev elegični Koncert za violončelo, v katerem se bo kot solistka predstavila srbska violončelistka Maja Bogdanović.

7. maja 2020 bo na sporedu drugi izmed treh koncertov, ki jih v letošnji sezoni posvečamo glasbi Ludwiga van Beethovna. Na čelu z Rossenom Milanovom bomo predstavili koncert, v katerem nastopajo kar trije solisti – japonska violinistka Kana Matsui, slovenski violončelist Igor Mitrović in švedski pianist Per Rundberg. V drugem delu koncerta bo zazvenela Deveta simfonija avstrijskega skladatelja Antona Brucknerja.

Zadnji glasbeni večer v sklopu letošnje Kromatike bo 4. junija 2020. Pod vodstvom ruskega dirigenta Daniela Raiskina bomo tudi tega posvetili Beethovnovi glasbi. Koncert bomo začeli z Mozartovo Pariško simfonijo in ga sklenili z enim najbolj prepoznavnih del Ludwiga van Beethovna, 5. simfonijo. Deli dveh velikih klasikov bo povezal Šostakovičev mojstrski Koncert za violončelo, solist bo izvrstni violončelist Daniel Müller-Schott.

Glasbene večere bomo obogatili tudi z nekaterimi spremljevalnimi dogodki.

Vabljeni k vpisu v abonma Kromatika, ki bo potekal od 9. do 12. septembra 2019 v Informacijskem središču Cankarjevega doma ali po telefonu 01 24 17 300.