V goste prve, dobrodelne oddaje Vem! prihajajo Robert Kranjc, Marko Kocjan - Emkej in Luka Cimprič. Foto: Aleksander Šmuc

Dobrodelno tudi v novi sezoni

Novo sezono kviza Vem! začenjajo z dobrodelno oddajo, v katero je Anže Zevnik povabil igralca Luko Cimpriča, raperja Marka Kocjana – Emkeja in skakalca Roberta Kranjca. Dobrodelno donacijo v višini 700 evrov je Zvezi prijateljev mladine Slovenija za akcijo Pomežik soncu prispevalo podjetje Bauhaus Slovenija.

Tudi jeseni bosta z vami Anže Zevnik in Aljoša Ternovšek. Foto: Žiga Culiberg

Vsak Vem! gledalcem prinaša 40 evrov

Po dolgem času ustvarjalci oddaje pripravljajo nagradno igro tudi za gledalce. Spremljati bo treba oddajo, v kateri bodo zastavili nagradno vprašanje, in si zapomniti številko, za katero bo napisana pravilna črka. Na spletni strani www.kviz-vem.si* boste po koncu oddaje označili pravilni odgovor. Izmed vseh, ki boste označili številko pravilnega odgovora, bodo izžrebali srečneža, ki bo prejel 40 evrov na Lidlovi vrednostni kartici. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno, odgovore pa bodo sprejemali po vsaki oddaji do 20. ure. Pravila so objavljena na www.rtvslo.si/vem in www.kviz-vem.si*. Tam bodo objavljeni tudi srečni nagrajenci.

Fotografije v polni resoluciji so na voljo tukaj, avtorja sta Žiga Culiberg in Aleksander Šmuc.

*stran bo aktivna v naslednjih dneh