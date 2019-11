Dedić, ki velja za enega najbolj nekompromisnih jazzovskih pianistov svoje generacije, je dobitnik več kot petindvajsetih nagrad Porin. Slednji je kot sin Gabi Novak in pokojnega Arsena Dedića, odraščal v glasbeni družini, obkrožen s pop in klasičnimi glasbeniki.

Že zelo zgodaj je začel poslušati vse vrste glasbe, kmalu odkril jazz in ugotovil, da mu dopušča abstraktno in bolj osebno glasbeno izražanje.

Big Band RTV Slovenija bo v ponedeljek, 2. 12. 2019, ob 20. uri nastopil v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma z enim izmed največjih mednarodno priznanih hrvaških jazzovskih pianističnih virtuozov Matijo Dedićem. Foto: RTV SLO

Prvič je sedel za klavir že pri petih letih in kmalu po diplomi na graški akademiji doživel svoj dokončni preboj: nastop na jazz festivalu v Montreuxu.

Poleg izjemne in bogate mednarodne kariere Dedić piše glasbo za televizijo in gledališče, občasno pa igra tudi z nekaterimi velikimi pop zvezdami hrvaške glasbene scene, kot sta Gibonni in Massimo.

Dedić velja za enega najbolj nekompromisnih jazzovskih pianistov svoje generacije in je dobitnik več kot petindvajsetih nagrad Porin. Foto: RTV SLO

Na koncertu v Cankarjevem domu bo predstavil svoje avtorske skladbe, ki jih bo za big band priredil dirigent Tadej Tomšič. Večer bo popestril zrel jazzovski glas Jadranke Juras, s katero je naš nacionalni jazzovski orkester odmevno sodeloval že leta 2016.

Na koncertu v Cankarjevem domu bo Dedić predstavil svoje avtorske skladbe, ki jih bo za big band priredil dirigent Tadej Tomšič. Foto: Janez Kotar

Sodelovanje je okronal letošnji izid plošče: Jadranka Juras & Big band RTV Slovenija feat. Milan Stanisavljević: You & I And The Music, ki je izšel pri ZKP RTV Slovenija.