Zmagovalno skladbo 66. Rostruma Prana je napisala slovenska skladateljica Petra Strahovnik. Foto: Michael Vincent

Forum, ki ga je gostilo argentinsko mesto San Carlos de Bariloche in ki predstavlja in ocenjuje nove posnetke sodobne umetniške glasbe, je slovenski skladateljici Petri Strahovnik in Radiu Slovenija prinesla zgodovinski uspeh. Njeno skladbo Prana so delegati 27 radijskih postaj izbrali kot najbolj prepričljivo delo celotnega izbora predlaganih del. Radio Slovenija je v glasovanje predlagal koncertni posnetek dela Prana v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Rossena Milanova, novega šefa dirigenta orkestra.

Po zmagoslavju skladatelja Mateja Bonina v kategoriji mladih pred 4 leti v Talinu se je slovenska glasba tokrat dokončno povzpela na svetovni prestol radijske tribune Rostrum. Gre za prvi tovrsten uspeh slovenske glasbe in slovenskega nacionalnega radia v zgodovini Rostruma, ki se vije vse od leta 1954 dalje.

Skladateljica je delo ustvarila za Simfonike RTV Slovenija, s katerimi je med nastajanjem dela tudi tesno sodelovala in preizkušala zvočne rešitve.

O delu je Petra Strahovnik zapisala komentar:

»Novo delo z naslovom Prana je napisano za velik orkester ter solo izvajalce, ki so za namen dosega ‘surround sound’ efekta živo razporejeni okrog koncertne dvorane. Orkester RTV Slovenija je bil pripravljen eksperimentirati z novimi tehnikami in uporabo preparacij, kot so magneti na strunah, stiropor na klavirju in harfi itd. Zvočna skulptura, ki izhaja iz osnovne uporabe omenjenih preparacij, je tako zanimiva in sveža, glasbeniki so pripravljeni iti v korak s časom in preparirati svoje instrumente. Inspiracija za to delo izhaja iz ideje o poustvarjanju in ujetju atmosfere privlačnosti med dvema kontrastnima poloma (npr. magnetna resonanca). Koncept ujetosti prane kot vdih v hinduizmu predstavlja dih življenjske sile. Prana je razumljena kot univerzalna energija, ki poteka v tokih v telesu in okrog njega.«

V kategoriji skladateljev, mlajših od 30 let, je slavila skladba z naslovom When latvijskega avtorja Jakopsa Jančeviskisa.

Vir fotografije: Michael Vincent