Najboljšo polko so predstavili Vera & Originali. Foto: Adrijan Pregelj

RTV Slovenija je na festivalski prireditvi podelila dve nagradi. Zmagovalni skladbi, najboljšo polko in najboljši valček, so izbrale strokovna komisija, ki so jo sestavljali Matjaž Vlašič, Marijana Mlinar, Slavko Podboj, Avgust Skaza in Irena Vrčkovnik, komisija sedmih radijskih postaj (Radio Slovenija, Radio Maribor, Radio Koper, Radio Veseljak, Radio Ognjišče, Radio Murski val in Radio 94 Postojna) in glasovi gledalcev prek telefonskega glasovanja.

Vražji muzikanti so odpeli najboljši valček. Foto: Adrijan Pregelj

Nagrado za najboljšo polko festivala je prejela skladba Srčen – trčen v izvedbi ansambla Vera & Originali. Avtorica besedila, glasbe in priredbe je Vera Šolinc. Nagrado za najboljši valček je prejela viža Misel nate ne zaspi v izvedbi ansambla Vražji muzikanti. Avtor glasbe in priredbe je Luka Krof, avtorica besedila pa Vera Šolinc.

Festivalski kristalni nagradi, ki sta ju prejela zmagovalna ansambla. Foto: Žiga Culiberg

Festival Slovenska polka in valček, ki ga RTV Slovenija organizira že 23 let, je eden najeminentnejših in med glasbeniki najbolj priljubljenih festivalov narodno-zabavne glasbe. Letos so se na RTV Slovenija odločili za predizbore v okviru oddaje Slovenski pozdrav, v sistem odločanja in izbire pa so vključili tri nacionalne radijske programe in osem lokalnih / regionalnih postaj.

Blaž Švab in Darja Gajšek. Foto: Adrijan Pregelj

V ritmih polke so svoje tekmovalne pesmi predstavili S.O.S. kvintet (Lepo mi je s tabo), Ansambel Opoj (Naša glasba), CIK - CAK kvintet (Daj, no, daj), Vera & Originali (Srčen – trčen), Topliška pomlad (Taksi) in Ansambel Petka (Vse bi storil, sinko moj), tekmovalne valčke pa so predstavili Ansambel Petan (Stari hrast), Ansambel Zeme (Sreča najine ljubezni), Raubarji (Bel pajčolan), Ansambel Vikend (Osvajam te), Vražji muzikanti (Misel nate ne zaspi) ter Ansambel Roka Žlindre in Amabile (Veliko je želja).

Spremljevalni festivalski program je bil posvečen bogatemu glasbenemu opusu mag. Ivana Sivca, ki je maja praznoval častitljiv jubilej – 70. rojstni dan. Z dvema izjemnima venčkoma pesmi, za katere je verze prispeval prav mag. Ivan Sivec, so se mu poklonili vsi sodelujoči ansambli.

Gostitelja festivala sta bila priljubljena voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab, urednik je bil Andrej Hofer, režiser pa Marjan Kučej.

Avtorja fotografij sta Adrijan Pregelj in Žiga Culiberg. Na voljo so tukaj.