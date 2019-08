Marjana Grčman in Mojca Mavec vas bosta tudi to jesen z ljubeznijo popeljali "na lepše". Foto: Arhiv oddaje Na lepše

Že pomladi sta znanje in izkušnje s prenovljeno oddajo Na lepše združili urednica oddaje Marjana Grčman in Mojca Mavec, ki je do sedaj ustvarila že bogato zakladnico popotniških oddaj Čez planke.

Marjana Grčman s snemalno ekipo na snemanju na terenu. Foto: Arhiv oddaje Na lepše

Urednica oddaje Marjana Grčman za novo sezono napoveduje: »Glede na to, da je bila Slovenija pred nedavnim v Las Vegasu, na srečanju vodilnega globalnega združenja luksuzne in butične potovalne industrije, prepoznana kot Hottest Destination of the Year, bomo v jesenski sezoni oddaje Na lepše še bolj poudarjali butična in unikatna 5-zvezdična doživetja. V ospredju bodo različni projekti, ki vplivajo na razvoj kadrov v gostinstvu in turizmu. Izpostavili bomo manj znane lokacije, ki pa lahko v prihodnje še dosti obetajo – tak primer je pozabljena divjina Zakojške grape na Cerkljanskem, ki se z nastajajočo tematsko potjo šele komaj dobro odpira turizmu. Ali pa turistično neizkoriščen podzemni konglomerat rovov v mariborskem Teznem, kjer je Tretji rajh izdeloval dele za letalske motorje.«

V novi sezoni bodo izpostavljene destinacije, ki so bile s strani največjih svetovnih platform za promocijo trajnostnega in odgovornega turizma, prepoznane kot primer dobre prakse (tak primer je destinacija Podčetrtek). Poudarek pa bo tudi na ponudnikih, ki so bili v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejemniki znakov Slovenia Green.

"Kdo pravi, da ne znamo štrikat dobrih zgodb?" Mojca Mavec je v pomladni sezoni predstavila tri prijateljice, ki so postale varuhinje belokranjske kulturne dediščine. Foto: Arhiv oddaje Na lepše

V luči prihajajočega naziva Evropske gastronomske regije 2021 ne bodo manjkale niti zgodbe o slovenski gastronomiji, naravnih vinih in razvijajoči se ponudbi kulinarike tudi v turistično manj razvitih regijah. Raziskovali bodo, kakšen bo turistični izkupiček odmevnih športnih dogodkov, kot so triatlon Ironman in Eurovolley 2019. Zasledovali bodo vplivneže na Instagramu, ki bodo obiskali Slovenijo, spregledana pa ne bodo niti prizadevanja številnih turističnih društev, ki delujejo v Sloveniji.

Tudi v jesenski sezoni bodo v osrednji turistični oddaji Na lepše skozi dobre zgodbe podpirali nacionalni slogan I feel sLOVEnia. Turizem namreč ni samo način življenja, ampak tudi stanje našega duha, ki se kaže v urejeni okolici in v odnosu tako domačinov kot vseh ostalih turističnih delavcev do te strateške gospodarske panoge.

Utrinki iz oddaje na lepše (iz arhiva oddaje Na lepše):