Občinstvo je s telefonskim glasovanjem za najboljšo skladbo v celoti izbrala Šesti čut Eve Hren, avtor skladbe v celoti je Žiga Pirnat. Foto: Adrian Pregelj

Festivalski večer je odprl nastop Alexa Volaska, ki je lani slavil na Popevki 2018. Na festivalskem odru studia 1 Televizije Slovenija smo slišali 11 novih popevk, ki so se uvrstile v bogato zakladnico slovenskih popevk. Vse pesmi so izvajalci odpeli v živo ob spremljavi revijskega orkestra RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Patrika Grebla in Žige Pirnata, ki je dirigentsko paličico prevzel pri dveh skladbah. Nastopili so: Eva Boto in Gašper Rifelj (Dovolj je poletja), Rok Lunaček (Ljubezen), Vudlenderji (Kam bi šla), Ajda Stina Turek (V melodiji večnega duet), Amadea Begovič (Res čudovito je), 2B (Ko bi jaz), Ana Soklič (Temni svet), Sergije Lugovski (Zdaj je, kar je), Julija Lubej (Midva), Eva Hren (Šesti čut) in Dare Kaurič & New Swing Quartet (Kam je vsa ljubezen šla?).

Eva Hren. Foto: Adrian Pregelj

Izmed vseh je občinstvo najbolj prepričala Eva Hren, ki je za skladbo Šesti čut prejela Veliko nagrado občinstva Popevke 2019 za najboljšo skladbo v celoti. Avtor skladbe v celoti je Žiga Pirnat.

Pet nagrad je podelila tudi strokovna žirija, ki so jo sestavljali predsednica žirije Alenka Godec, Jure Robežnik, Mojca Menart in Gaber Radojevič.



Veliko nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti je prejela Ana Soklič za skladbo Temni svet. Nagrado za najboljše besedilo je prejel Tomaž Hostnik za skladbo Kam bi šla, ki so jo odpeli Vudlenderji. Nagrado za najboljšo interpretacijo je prejela Ana Soklič za skladbo Temni svet. Nagrado za najboljšo priredbo je prejel Aleš Avbelj za skladbo Res čudovito je v izvedbi Amadee Begovič. Nagrado za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca je prejela Ajda Stina Turek, ki je nastopila s skladbo V melodiji večnega dueta.

Nina Strnad je odpela Mandolino, pesem, s katero je na prvi Slovenski popevki slavil Stane Mancini. Foto: Adrian Pregelj

V začetku spremljevalnega programa so se ustvarjalci festivala poklonili Stanetu Manciniju, enemu prepoznavnih pevcev zlatega obdobja slovenske popevke, ki je v začetku septembra v 89. letu starosti preminil. Njegovo Mandolino, s katero je slavil na prvem festivalu Slovenska popevka, je odpela Nina Strnad. Vsi nastopajoči na letošnji Popevki so se sprehodili po bogati zakladnici slovenskih popevk. Vsak izvajalec si je izbral in odpel eno, ki mu je posebej blizu, s katero ga povezuje posebna zgodba ali prigoda.

Jože Robežnik in Mario Galunič sta bila gostitelja festivala. Foto: Adrian Pregelj

Skozi festivalski večer sta občinstvo pred televizijskim in radijskimi sprejemniki popeljala televizijski voditelj Mario Galunič in Jože Robežnik, gostitelj nedeljskih popoldnevov na TV Slovenija. Urednica festivala je bila Dijana Štraus Svetlik, režiserka Urška Žnidaršič, scenografinja pa Greta Godnič.

Naslovnica digitalnega albuma Popevka 2019. Foto: Arhiv RTV SLO

Festivalske popevke tudi na digitalnem albumu

ZKP RTV Slovenija, založba kakovostnih programov, je izdala digitalni festivalski album z vsemi festivalskimi skladbami. Album bo od 16. septembra dostopen v spletnih digitalnih trgovinah in v spletni trgovini www.rtvslo.si/zkpprodaja.

Avtor fotografij je Adrian Pregelj, v višji resoluciji so na voljo tukaj (povezava bo aktivna do 22. 9. 2019).