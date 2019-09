Foto: grafika TV Slovenija

NaGlas! je edina televizijska oddaja v Sloveniji, namenjena narodnim skupnostim nekdanje Jugoslavije. Oddaja, ki jo ureja in vodi Saša Banjanac Lubej, je bila prvič na sporedu 13. januarja 2015. Od takrat se je v njej zvrstilo sto gostov – športnikov, pisateljev, pesnikov, režiserjev, glasbenikov, umetnikov, znanstvenikov, gospodarstvenikov, zdravnikov, ki so priseljenci oziroma so to nekoč bili njihovi starši ali stari starši: Sani Bečirović, Ivica Buljan, Slaviša Stojanović, Milenko Aćimović, dr. Emilija Stojmenova Duh, dr. Martin Berishaj, Ivana Djilas, Tomislav Jovanović Tokac, Goran Hrvaćanin, Saša Dončić, Judita Franković Brdar, dr. Svetlana Slapšak, Dušan Jovanović so le nekateri med njimi.

Tako smo v oddaji NaGlas! lahko izvedeli, da je Prešernov nagrajenec, pesnik, pisatelj, dramatik, esejist Boris A. Novak najprej začel pisati v srbščini, v slovenščini pa je začel pisati pesmi kot najstnik, ko se je njegova družina preselila iz Beograda v Ljubljano. V oddaji so prvič dobili svoj glas tudi številni drugi priseljenci iz držav nekdanje Jugoslavije, ki so bili sprva medijsko prezrti; med vojno je namreč veliko ljudi iz Bosne našlo zatočišče v Sloveniji, tu uspešno nadaljevalo in tudi končalo študij; še več - marsikomu med njimi je uspelo pridobiti najvišje akademske nazive in postali so sestavni del slovenske družbe. Odmevale so tudi oddaje z igralko Tanjo Ribič, ki je spregovorila o življenju v večkulturni in večjezični družini, s sommelierko Miro Šemić in znanstvenico dr. Tanjo Petrović.

Foto: Adrian Pregelj, RTV SLO

Oddajo NaGlas! poleg urednice in voditeljice Saše Banjanac Lubej soustvarjajo tudi Nataša Žunić, Ivana Stipić Lah, Vesna Hrdlička Bergelj, Sanja Prelević, Maida Džinić Poljak, Tjaša Stanić Gjorgjievska in Alma Bejtullahu. Režiserka oddaje je Barbara Koselj.

Glavno poslanstvo oddaje je negovanje jezikov in kulturnega izročila narodnih skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Srbov in Makedoncev v Sloveniji, zato v oddaji poleg slovenskega slišimo tudi jezike skupnosti. Ustvarjalci izpostavljajo izzive vključevanja priseljencev v slovensko družbo, zato se s strokovnjaki pogosto pogovarjajo o večkulturnosti, večjezičnosti, strpnosti, človekovih pravicah in kulturnih fenomenih, saj imamo ljudje več identitet hkrati. Vključevanje v novo družbo in okolje pa ne pomeni, da pozabimo na svoj jezik in na svoje običaje.

Foto: Adrian Pregelj, RTV SLO

Urednica in voditeljica oddaje Saša Banjanac Lubej je ob jubilejni, 100. oddaji, povedala: »Oddajo Informativnega programa NaGlas! na Televiziji Slovenija predvajamo od leta 2015 in je po zasnovi namenjena pripadnikom narodnih skupnosti z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v Sloveniji, ter vsem gledalcem, ki jih vprašanja, povezana s temi skupnostmi, zanimajo. Tako RTV Slovenija izpolnjuje zakonsko obveznost, da ustrezno pozornost namenja življenju, položaju, pobudam in problematiki v Sloveniji živečim številnim narodnostim, pokaže njihove dosežke in prispevek slovenski družbi ter spremlja njihov razvoj. Migracijski tokovi so prisotni v vsej zgodovini, zaradi dolgotrajnih vojn na Bližnjem vzhodu in tudi v naši regiji, pa smo nanje bolj občutljivi. Več kot 70 let skupnega življenja v isti državi je za sabo pustilo tudi številne družinske, prijateljske in poslovne vezi. Tudi zaradi teh veliko ljudi z območja nekdanje Jugoslavije v Sloveniji pogosto poišče boljšo prihodnost zase in za svoje družine. RTV Slovenija kot javni medijski servis mora odsevati njihovo vključevanje v družbo in pripravljenost okolja na izzive, ki jih priseljevanje prinaša in so pravzaprav stalnica,« in dodaja: »Petnajstminutno mozaično oddajo bomo v novi sezoni obogatili z nastopi glasbenikov in pesnikov.«

Po podatkih AGB Nielsen vsako oddajo spremlja v povprečju 30.000 rednih gledalcev. Najbolj gledana je bila oddaja z Borisom A. Novakom, ki si jo je povprečno ogledalo 58.600 gledalcev (Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta; gledanost z zamikom). Posamezne intervjuje iz oddaje, pripravljene v pisni obliki, je, po podatkih Gemiusa, na spletni strani rtvslo.si obiskalo tudi več kot 10.000 obiskovalcev MMC RTV Slovenija; stran, na kateri je bil objavljen NaGlasov! pogovor s košarkarskim trenerjem Sašo Dončićem, si je, na primer, ogledalo kar 12.020 ljudi. Prakso pisnih objav vsebin iz TV-oddaje bodo ustvarjalci na rtvslo.si nadaljevali tudi v prihodnje.

Poleg pogovorov iz oddaj in arhiva oddaj, objavljenih na spletni strani rtvslo.si, gledalci lahko spremljajo oddajo NaGlas! in njene vsebine tudi na družbenih omrežjih:

Instagram: oddaja.naglas

Facebook: NaGlas

Twitter: @oddaja_naglas

You Tube: NaGlas! TV Slovenija

Gost stote oddaje bo igralec Saša Tabaković, ki rad zapoje tudi bosanske sevdalinke. Foto: Miloš Ojdanić, RTV SLO

V oddaji NaGlas! je gostoval tudi Prešernov nagrajenec, pesnik, pisatelj, dramatik, esejist Boris A. Novak. Foto: RTV SLO