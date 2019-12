Zadnji večer s Klemnom Slakonjo

Ob 20.00 na TV SLO 1

Igralec, pevec, imitator, komik in voditelj Klemen Slakonja nam je za zadnji večer v tem letu pripravil za eno nogometno tekmo uspešnic, priredb, imitacij in parodij. Če smo natančni, malo čez trideset skladb. Spremljala ga bosta oba hišna orkestra, Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija, z dirigentom Patrikom Greblom. V oddaji bodo nastopili svetovno znani čelist Luka Šulić, vokalna zasedba Perpetuum Jazzile in tenorist Janez Lotrič, ki nam bo v duetu s Klemnom predstavil novo navijaško arijo »Kdor ne skače, ni Slovenc«. Reperski trio Zlatko, Nipke in Challe Salle bodo diplomirali iz življenjskih lekcij, svoje mišice bo pokazala Senidah, Zala in Gašper bosta prvič uradno nastopila brez belih pulijev, Raiven bo oblekla narodno nošo, Nina Pušlar pa se bo prelevila v nedolžno decembrsko snežinko. Kako je zgledal svet v letu 2019, nam bo razložil svetovni popotnik Tadej Toš. V oddaji bosta nastopila tudi Lady Gaga in Bradley Cooper, svoje rojake in Sevnico pa bo končno obiskala Melania Trump.

Zadnji večer s Klemnom Slakonjo Foto: Jani Ugrin

Silvestrski pozdrav

Ob 21.30 na TV SLO 1

V novo leto boste vstopili z že tradicionalnim glasbenim spektaklom Silvestrski pozdrav, v katerem bodo gostovale največje zvezde slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe, skupaj več kot 250 nastopajočih. Gostitelja silvestrskega večera bosta priljubljena voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab, za komične vložke pa bosta poskrbela Tilen Artač in Urška Vučak Markež. Nastopili bodo: Modrijani, Alfi Nipič, Helena Blagne, Dejan Vunjak, Ansambel Franca Miheliča, Nemir, Poskočni muzikanti, Manca Špik, Štirje kovači, Saška Lendero, Čuki, Nika Zorjan, Spev, Prifarski muzikanti, Ansambel Saša Avsenika, Kingston, Ansambel Jureta Zajca, Isaac Palma, Tomaž Domicelj, Koncertni ansambel Slakove glasbe, Nuša Derenda, Vili Resnik, Čudežna polja, Ansambel Banovšek in mnogi drugi.

Silvestrski pozdrav Foto: Adrian Pregelj

Nina, koncert Nine Pušlar v Križankah

Ob 0.40 na TV SLO 1

Nina Pušlar je septembra v Plečnikovih Križankah zaključila poletno turnejo po slovenskih gradovih in dvorcih, koncert pa je sovpadel z izidom njenega šestega studijskega albuma Nina. V koncertni poslastici, ki si jo boste lahko ogledali takoj po polnoči, se bo v 24-ih skladbah sprehodila čez prvih 14 let kariere. Kot skriti gost se ji bo v skladbi Punca na odru pridružil tudi Jan Plestenjak. Slišali boste največje uspešnice To mi je všeč, Za vedno, Lepa si in Za naju, na koncertu pa je premierno predstavila tudi tri nove pesmi. Koncertni program bo tako sestavljen iz uspešnic, ki jih je posnela odkar je leta 2005 zmagala v drugi sezoni Bitke talentov.

Nina, koncert Nine Pušlar v Križankah Foto: Matic Kremžar

Michael Bublé na BBC-ju

Ob 2.45 na TV SLO 1

Michael Bublé v studijskem koncertu na BBC predstavlja svoj album Nobody But Me. Kanadski umetnik svetovne slave, ki se ponaša s prodajo plošč v platinastih nakladah in ki je nagrajen s štirimi grammyji, ponuja svojim oboževalcem izjemen glasbeni večer, pa tudi duhovito in vznemirljivo druženje z občinstvom ter najboljšimi glasbeniki. Koncert je postavljen v bleščeč BBC-jev studio, ki odlično sovpada z glamurjem njegove odrske govorice, hkrati pa odraža njegovo osebnost in pesmi, ki jih poje. Michael na tem koncertu izvaja klasične skladbe, vključno s Cry Me A River in Feeling Good - seveda poleg pesmi z njegovega albuma Nobody But Me. Posebno omembo pa si zasluži ekskluzivna priredba Elvisove uspešnice: Always on My Mind.