Predsodki pogosto temeljijo na neresničnih, prenapihnjenih, stereotipnih prepričanjih o neki stvari, človeku, skupini, načinu življena. Ta prepričanja pogosto napajajo razdvajanje, prezir, gnus in celo sovraštvo do tistih ljudi ali skupin, proti katerim so uperjena. Teh ljudi nihče ne vpraša, ali neka prepričanja držijo, in prav to – vprašati, ali prepričanja držijo, so želeli narediti s serijo Predsodki!. Vprašati človeka, ki je del skupine, ki je pogosto žrtev predsodkov, ali nekaj drži, in mu ponuditi možnost, da pove svojo resnico, svoj pogled na predsodek, s katerim se srečuje v vsakodnevnem življenju.

Kaja Jakopič, urednica uredništva za nove medije MMC RTV Slovenija, je povedala: »S to serijo videoizpovedi želimo našim uporabnikom ponuditi možnost, da se zamislijo in vprašajo, ali so negativna prepričanja in občutki, ki jih imajo do drugih, tudi upravičeni. Pri tem se nismo osredinjali samo na skupine, ki so v družbi že samodejno označene za marginalne, ampak tudi na posameznike, ki se zaradi svojih osebnih okoliščin, posebnosti ali drugačnosti, v svoji okolici srečujejo z najmanj "privzdignjenimi obrvmi", pogosto pa še s čim hujšim, od zlobnih pripomb, pomilovalnih trditev in zmerjanj, samo zaradi tega, ker so, kar in kakšni so.« V novi spletni seriji bodo zato predsodke »razbijali« skozi intimno pripovedovanje posameznikov, ki so v svojem življenju žrtve različnih predsodkov.

predsódek-dka m (ọ̑) negativen, odklonilen odnos do koga ali česa, neodvisen od izkustva: to je le predsodek; imeti najrazličnejše predsodke; niso bili obremenjeni s predsodki / ekspr. otresel, znebil se je vseh predsodkov / ideološki, moralni predsodek; zaradi rasnih predsodkov ga je sovražil; iz verskih predsodkov živine ne koljejo / brez predsodkov je govorila o problemih.

Večina družb je obremenjena s predsodki. Kot družba imamo (tudi če tega ne izražamo navzven) pogosto neka "privzgojena" prepričanja o tistih, "ki niso takšni kot smo mi". Urednica posebne spletne videoserije Aleksandra Kerin Kovač je povedala: »Ni nam treba daleč. Prebežniška kriza je to lepo pokazala, saj je del javnosti prepričan, da so prav vsi prebežniki ekonomski migranti, ki v svoji državi niso bili in niso nikoli v nevarnosti in želijo v Evropo iz izključno ekonomskih razlogov, kjer nam bodo ne vem kaj vzeli in nam vsilili svoj način življenja. Že manjši premislek pokaže, da to ne drži. Ja, nekateri so ekonomski migranti, ampak nikakor pa to niso vsi, zato je metanje prav vseh teh ljudi v isti koš, lep primer v družbi razširjenega predsodka.«

Tatjana Novak in njen sin Gregor Gostja prve epizode v prvi seriji projekta Predsodki! bo Tatjana Novak, mama otroka z downovim sindromom, ki skozi svojo zgodbo razkriva, s kakšnimi predsodki se je soočala njena družina skozi odraščanje sina Gregorja. Med drugim poudari tudi pomembno vlogo starih staršev, ki prav tako morajo sprejeti takšnega vnuka. »Ne gre toliko za sram kot za neko razočaranje, da njihov vnuk ni tak, kot so ga oni želeli oziroma da ne morejo nekih osebnih ambicij izživeti preko svojega vnuka ali pa mu dati nekaj, da bi bil tak, kot je večina otrok,« pravi Tatjana. Daljši pogovor z gostjo prve epizode je objavljen na tej povezavi.

Tudi v uredništvu Multimedijskega centra se dnevno spoprijemajo z različnimi predsodki, ki so navedeni v komentarjih pod spletnimi članki na portalu rtvslo.si. Seveda takšne neprimerne in žaljive komentarje odstranjujejo, s projektom Predsodki! pa želijo tudi bralcem in aktivnim spletnim »komentatorjem« podati različne informacije in dejstva, ki se jim bodo pomagala spoprijemati s predsodki, ki so očitno še kako prisotni.