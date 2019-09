Ko so šteti trenutki pred odhodom, se bistvenega ne da ubesediti. Ostaja banalno izrazoslovje, oklevanje, premolki ... Foto: Špela Kravogel

Intimna drama hrvaškega dramatika, pesnika, romanopisca in scenarista Tomislava Zajca Treba bi bilo peljati psa na sprehod se odvija med odraslim, na smrt bolnim moškim, njegovim očetom in njegovim nekdanjim dekletom. Kaj storiti, ko skoraj zmanjka časa za življenje? Ob tem se na stežaj razpre spoznanje, da se bistvenega ne da ubesediti. Pred nami se po urah odvije ves dan glavnega moškega protagonista.

Bosta umirajoči možak (igra ga Sebastian Cavazza) in njegov oče (Boris Cavazza) pred smrtjo uspela razčistiti nekatera ključna priznanja? Foto: Špela Kravogel

Oboleli mož, njegov oče in njegovo nekdanje dekle so edine dramske osebe. Le malo si lahko povedo, nekaj priznanj in dejstev moški z obema še lahko razčisti pred bližajočo se smrtjo. Dogajanje je mirno, jezik je vsakodneven, a prav na ta način posrka poslušalca, ga iz fiktivnega prestavi v njegov realni prostor in mu zastavlja najpomembnejša eksistencialna vprašanja o ljubezni in smrti, o minevanju, o bližini in o medsebojnih odnosih, čeprav o tem ne spregovori neposredno. V besedilu so premolki, premisleki in odlašanja tista, ki tvorijo srž v globoko človeškem smislu. Besede bistvo le uokvirjajo ali pa ga zakrivajo.

V radijski igri Treba bi bilo peljati psa na sprehod nastopajo trije liki, ob očetu in sinu še nekdanje sinovo dekle; igra ga Maša Derganc Veselko. Bo ona poskrbela za njegovega ostarelega očeta in psa? Foto: Špela Kravogel

Priprava snemalnega studia; mikrofon nastavlja tonska mojstrica Sonja Strenar. Foto: Špela Kravogel

Moč radijske igre je prav v tem, da kar najbolj intimno nagovarja vsakega poslušalca posebej. Tega se je ustvarjalna ekipa zavedala in ustvarila radijsko delo, ki se dogaja le med tremi ljudmi, v vsakem poslušalcu pa trči ob izzive vsakodnevnega življenja, v katerem se razpirajo njegove največje teme in vprašanja. Delo je prevedla Alenka Klabus Vesel, priredila ga je dramaturginja Vilma Štritof, režirala Špela Kravogel. Tonska mojstrica je Sonja Strenar, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina. Igrajo Sebastian Cavazza (moški), Boris Cavazza (oče), Maša Derganc Veselko (ženska) in Miha Zor (glas).

Radijski igri lahko premierno prisluhnete v torek, 8. oktobra, ob 21.05 na 1. programu Radia Slovenija – Prvem. Ob isti uri bo igra predvajana na javnem poslušanju v kavarni SNG Drama v Ljubljani, pred tem pa bo ob 20. uri še pogovor z njenimi ustvarjalci.

Pogovorom z avtorjem dela Treba bi bilo peljati psa na sprehod Tomislavom Zajcem ter igralcema Sebastianom in Borisom Cavazza lahko prisluhnete na Arsovi spletni strani.

Vaje za radijsko igro, posneto po drami Tomislava Zajca Treba bi bilo peljati psa na sprehod. Foto: Špela Kravogel

Nominacija za nagrado Prix Italia Ravno te dni se v Rimu odvija 71. mednarodni festival Prix Italia, kjer se je naša izvrstna radijska igra Treba bi bilo peljati psa na sprehod uvrstila med finaliste v kategoriji radijske igre. Rezultati bodo znani 28. septembra.

Vir fotografij: Špela Kravogel

Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj.