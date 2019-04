Foto: BoBo

Podobno so bila zastavljena tudi soočenja pred zadnjimi volitvami poslancev v Evropski parlament pred petimi leti, ko smo pripravili tri soočenja: dve za parlamentarne in eno za neparlamentarne stranke. Letos pripravljamo več soočenj, in sicer pet: tri za parlamentarne in dve za neparlamentarne stranke. Več o tem smo zapisali v sporočilu za javnost Kako bomo spremljali in pokrivali volitve v Evropski parlament na RTV Slovenija.



Od sprejetja Zakona o RTV Slovenija je skladno s tem zakonom jasno opredeljena tudi definicija parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Pravila o izrabi programskega časa med kampanjo pred evropskimi volitvami v RTV-programih so bila javno objavljena 28. februarja 2019 in so povsem v skladu s poglavjem II in členov 1, 2, 3, in 4, na podlagi teh pravil so zasnovana tudi naša soočenja. Pravila se dostopna na spletni povezavi Pravila za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatnih list oziroma kandidatk in kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.



Volilna kampanja se v RTV-programih sicer začenja 6. maja 2019. Pravila ne urejajo objavljanja dnevnih novic in poročil o kampanji; za te veljajo še vedno uredniška merila in profesionalni standardi, tako kot pred kampanjo. Teh meril in standardov se tudi sicer držimo pri našem novinarskem in uredniškem delu, pri čemer smo vseskozi pod drobnogledom in v službi javnosti.



Informativni program Televizije Slovenija