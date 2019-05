Podatki gledanosti, ki jih za RTV Slovenija meri AGB Nielsen Media Research, kažejo, da je vsaj minuto prvega ali drugega predizbora ali velikega finala Pesmi Evrovizije 2019 spremljalo kar 964.000 različnih posameznikov, starejših od štirih let.

Zala Kralj in Gašper Šantl sta pred televizijske sprejemnike privabila številne Slovenke in Slovence. Foto: Thomas Hanses

Po odlični uvrstitvi v velikem finalu Pesmi Evrovizije sta se Zala Kralj in Gašper Šantl v nedeljo zvečer vrnila v domovino. »Izkušnja je bila res super, neprecenljiva,« je za Televizijo Slovenija povedal Gašper Šantl, Zala Kralj pa je dodala: » To je takšna izkušnja, ki je zdaj, ko še nisem imela časa premisliti o vsem, sploh ne morem opisati, kaj sem doživela.« Foto: Adrijan Pregelj

Prvi predizbor Pesmi Evrovizije 2019 si je v torek, 14. maja, v povprečju ogledalo 10,7 odstotka oziroma 201.700 gledalcev, starih nad 4 leta, kar predstavlja v povprečju 27 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Najvišjo gledanost je v prvem predizboru dosegel nastop slovenskih predstavnikov, Zale Kralj in Gašperja Šantl, ob 21.29, ko je TV SLO 2 v povprečju spremljalo 18,4 odstotka oziroma 345.200 gledalcev.

Dva dni kasneje, v četrtek, 16. maja, si je drugi predizbor Pesmi Evrovizije 2019 v povprečju ogledalo 6,0 odstotka oziroma 131.300 gledalcev, starih nad 4 leta, kar predstavlja v povprečju 15 odstotkov takratnih gledalcev televizije.

Veliki finale Pesmi Evrovizije 2019 si je v soboto, 18. maja, v povprečju ogledalo 14,7 odstotka oziroma 276.400 gledalcev, starih nad 4 leta, kar predstavlja v povprečju 47 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Tudi v velikem finalu je najvišjo gledanost dosegel prav nastop Zale Kralj in Gašperja Šantl ob 21.56, ko je TV SLO 1 v povprečju spremljalo 26,1 odstotka oziroma 490.400 gledalcev.

Oba preizbora in izbor Pesmi Evrovizije 2019 so bili bolje gledani kot predizbora in izbor Pesmi Evrovizije v letu 2018.

Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta; gledanost z vključenim zamikom.

Foto: Thomas Hanese in Adrijan Pregelj