V tekmovalni program uvrščena tudi rezervna skladba Programsko-produkcijska ekipa festivala Popevka je odločila, da v tekmovalni program festivala uvrsti 11. skladbo, ki je bila najprej določena kot rezervna skladba. Namreč, za rezervno skladbo se opravijo vse aktivnosti in delovni procesi kot za tekmovalno skladbo, skladbe pa ne RTV Slovenija ne avtor ne moreta uporabiti. Tovrstna odločitev ni novost, saj so rezervne skladbe tudi v preteklosti že uvrščali na festival.

Na 43. festivalu Popevka bodo izvajalci nastopili v naslednjem vrstnem redu: Eva Boto in Gašper Rifelj (Dovolj je poletja), Rok Lunaček (Ljubezen), Vudlenderji (Kam bi šla), Ajda Stina Turek (V melodiji večnega duet), Amadea Begovič (Res je čudovito), 2B (Ko bi jaz), Ana Soklič (Temni svet), Sergije Lugovski (Zdaj je, kar je), Julija Lubej (Midva), Eva Hren (Šesti čut) in Dare Kaurič & New Swing Quartet (Kam je vsa ljubezen šla?).

O festivalu Popevka 2019

Popevka 2019 bo septembra v studiu 1 Televizije Slovenija. Na festivalu se bo predstavilo enajst tekmovalnih skladb, v neposrednem prenosu ga bo možno spremljati v programih RTV Slovenija in na spletnem portalu MMC RTV Slovenija.

Na Popevki 2019 bodo podelili šest nagrad. Pet nagrad bo podelila strokovna žirija, in sicer veliko nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti, nagrado za najboljše besedilo, nagrado za najboljšo interpretacijo, nagrado za najboljšo priredbo in nagrado za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca. Izvajalec, ki bo prejel največje število glasov po telefonskem glasovanju, bo prejel veliko nagrado občinstva festivala Popevka 2019.



Naslov Izvajalec Avtor glasbe Avtor besedila Avtor aranžmaja 1. Dovolj je poletja Eva Boto in Gašper Rifelj Gašper Rifelj, Eva Boto Tomaž Letnar Aleš Avbelj 2. Ljubezen Rok Lunaček Rok Lunaček

Blaž Hribar Rok Lunaček Primož Grašič 3. Kam bi šla Vudlenderji Tomaž Hostnik Tomaž Hostnik Matija Krečič 4. V melodiji večnega dueta Ajda Stina Turek Ajda Stina Turek Ajda Stina Turek Anže Vrabec 5. Res je čudovito Amadea Begovič Alex Volasko Saša Lešnjek,

Alex Volasko Aleš Avbelj 6. Ko bi jaz 2B Gašper Mihelič, Primož Mihelič,

Jernej Mihelič Gašper Mihelič, Primož Mihelič,

Jernej Mihelič Matija Krečič 7. Temni svet Ana Soklič Matevž Šalehar-Hamo Matevž Šalehar-Hamo Žiga Pirnat 8. Zdaj je, kar je Sergije Lugovski Rok Švab Rok Lunaček Patrik Greblo 9. Midva Julija Lubej Leon Firšt Julija Lubej Leon Firšt 10. Šesti čut Eva Hren Žiga Pirnat Žiga Pirnat Žiga Pirnat 11. Kam je vsa ljubezen šla? Dare Kaurič & New Swing Quartet Dare Kaurič Rok Lunaček,

Dare Kaurič Primož Grašič

Lani na Popevki slavil Alex Volasko

Na 42. festivalu Popevka se je predstavilo 13 tekmovalnih skladb. Izmed vseh je občinstvo najbolj prepričala skladba Če pomlad nikoli več ne pride v izvedbi Alexa Volaska. Štiri nagrade je podelila tudi strokovna žirija. Nagrado za najboljše besedilo skladbe je prejel Nejc Podobnik za skladbo Z očmi zaljubljenca v maju, nagrado za najboljšo interpretacijo oz. izvedbo je prejel Gregor Ravnik za skladbo Ti si, nagrado za najboljšo priredbo je prejel Matija Krečič za skladbo Z očmi zaljubljenca v maju v izvedbi Lee Likar, nagrado za najobetavnejšega avtorja ali izvajalca pa je prejel Canegatto – Andraž Gartner, avtor skladbe Samo mirno, samo dalje.

Fotografije nastopajočih so na voljo tukaj.

1. Eva Boto in Gašper Rifelj - Dovolj je poletja. Foto: Adrijan Pregelj

2. Rok Lunaček - Ljubezen. Foto: Adrijan Pregelj

3. Vudlenderji - Kam bi šla. Foto: Adrijan Pregelj

4. Ajda Stina Turek - V melodiji večnega duet. Foto: Adrijan Pregelj

5. Amadea Begovič - Res je čudovito. Foto: Adrijan Pregelj

6. 2B - Ko bi jaz. Foto: Adrijan Pregelj

7. Ana Soklič - Temni svet. Foto: Adrijan Pregelj

8. Sergije Lugovski - Zdaj je, kar je. Foto: Adrijan Pregelj

9. Julija Lubej - Midva. Foto: Adrijan Pregelj

10. Eva Hren - Šesti čut. Foto: Adrijan Pregelj

11. Dare Kaurič & New Swing Quartet - Kam je vsa ljubezen šla? Foto: Osebni arhiv