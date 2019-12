Na fotografij (od leve): državna sekretarka na MGRT, Eva Štravs Podlogar, Marjana Grčman, urednica oddaje Na lepše in dr. prof. Aleš Gačnik. Foto: Arhiv RTV SLO

»Oddaja Na lepše že vrsto let spremlja dogajanje na področju turizma in zagotavlja zanesljiv vir informacij o slovenski turistični in gostinski ponudbi. Na ta način nagovarja domače goste, da Slovenija je v resnici veliko večja, kot se geografsko zdi in da so vedno še skriti kotički, ki jih je vredno obiskati. Za turistične in gostinske delavce je oddaja vir navdiha in jim predstavlja priložnost, da sledijo trendom. Priznanje sekcije gre celotni ekipi oddaje, za njihovo delo, trud in energijo, ki jo vlagajo v vsebino in promocijo lepot in ponudbe Slovenije,« je v svoji obrazložitvi priznanja zapisala komisija.

Marjana Grčman in Mojca Mavec vas ob petkih popeljeta "na lepše". Foto: Arhiv oddaje Na lepše

Urednica oddaje Marjana Grčman je ob prejemu nagrade povedala: »Nagrada je priznanje stroke meni kot urednici in celotni ekipi, ki tedensko ustvarja našo osrednjo turistično oddajo. Je priznanje tega, da oddaja niso zgolj »odhodi na lepše«, ampak plod trdega dela, poznavanja aktualne turistične problematike in ponudbe po celotni Sloveniji. Hkrati pa se ravno skozi to oddajo znova vrača in oblikuje zadnja leta skorajda pozabljen poklic novinarjev, ki so specializirani za industrijo turizma,« in dodala: »V oddaji Na lepše se zadnje leto osredotočamo na zgodbe in kraje, ki se dotikajo preusmerjanja turističnih tokov in produktov izven klasičnih turističnih poti. Mednarodni turizem namreč eksponentno raste. Digitalizacija in hiperpovezljivost pa sta v zadnjem desetletju močno spremenili turistično industrijo, naše potovalne navade in tudi koncept promocije destinacij. Na globalnem trgu se bije sofisticiran boj za turiste in Slovenija tu ni nobena izjema. Želimo biti zelena in trajnostna destinacija s turizmom, ki bo prijazen tako do lokalne ekonomije kot tudi do obiskovalcev. Zato v naših oddajah odgovarjamo tudi na vprašanja, kako preko sodobnih tehnologij usmerjati turistične tokove po prostoru in času ter hkrati razvijati trajnostni turizem. Poudarjamo pa tudi to, kar se v želji po rekordnih nočitvah in prihodih v slovenskem turizmu včasih pozablja - da so ljudje glavna zvezda našega turizma. Ne želimo biti več pasivni obiskovalci, gost današnjega časa želi biti aktiven, želi doprinesti k skrbi za lokalno okolje in želi polnokrvno zgodbo, zgodbo nas. Če si priznamo ali ne, čisto počasi tudi mi in naša življenja postajamo izložba turizma.«

Drago Bulc, prvi urednik oddaje Na lepše. Foto: Stane Sršen

Oddaja Na lepše je bila prvič na sporedu 2. marca 2009 in je nasledila televizijsko turistično oddajo Homo Turisticus. Urednik obeh oddaj je bil dolga leta Drago Bulc, sedanja urednica pa je Marjana Grčman. Na lepše je redna tedenska oddaja, ki si jo lahko ogledate ob petkih ob 18.20 na TV SLO 1.