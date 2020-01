Nedeljske matineje Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bodo v sezoni 2020 na sporedu 19. januarja, 2. februarja, 1. in 22. marca ter 19. aprila, in sicer v Slovenski filharmoniji, v dvorani Marjana Kozine, ob 11. uri.

Na uvodnem januarskem koncertu, ki bo 19. januarja 2020, bo Simfonični orkester RTV Slovenija spremljal solista violinista, sicer namestnika koncertnega mojstra, Andreia Provotorova. Rdeča nit januarskega koncerta bodo letni časi, saj se bodo glasbeniki vživeli v občutenja tako slovitih Štirih letnih časov Antonija Vivaldija kot tudi Štirih letnih časih v Buenos Airesu Astorja Piazzolle.

Že dva tedna kasneje, natančneje 2. februarja 2020, boste lahko na drugem koncertu cikla Mozartin - Händel v Londonu, prisluhnili skladbam baročnega mojstra Georga Friedricha Händla. Orkester bo vodil član orkestra, violončelist Gregor Fele, v solistični vlogi pa se bo predstavil tenorist Aco Aleksander Bišćević, ki redno nastopa na največjih evropskih koncertnih in gledaliških odrih.

V mesecu marcu bo Simfonični orkester RTV Slovenija navduševal kar dvakrat in sicer 1. ter 22. marca 2020. Na tretjem koncertu bo vodstvo prevzel koncertni mojster orkestra, violinist Benjamin Ziervogel, na sporedu pa bodo zazvenela dela J. Suka, A. Pärta, A. Weberna in F. Mendelssohna. Sledil bo koncert, ki v ospredje postavlja dela L. van Beethovna in F. Schuberta. Eden najuspešnejših slovenskih dirigentov mlajše generacije, Slaven Kulenović, bo združil moči s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, v solistični vlogi pa se bo predstavil Ivan Pejić, ki je od leta 2006 zaposlen v orkestru kot vodja drugih violin.

V zadnji matineji tokratnega cikla bo orkester vodila njegova koncertna mojstrica, violinistka Kana Matsúi, v solističnih vlogah pa bosta nastopila slovenska hornista – mladi kraški glasbenik Sebastijan Buda in uveljavljen solist prvi hornist orkestra, Boštjan Lipovšek. Na sporedu bodo dela G. Ph. Telemanna, W. A. Mozarta in J. Haydna.

Simfonični orkester RTV Slovenija vstopa v novo desetletje s tradicionalnim koncertnim ciklom Mozartine. Foto: Adrian Pregelj

Vsi, ki bi se radi udeležili omenjenih koncertov in si zagotovili abonma ali vstopnico, pokličite po telefonu 030 607 998 (od 10. do 16.ure), izpolnite obrazec na spletni strani www.simfoniki.si ali pošljite e-sporočilo na naslov simfoniki@rtvslo.si. RTV Slovenija