Sašo Hribar in Tilen Artač - dvojica Radia Gaga in Prizme optimizma. Foto: Adrian Pregelj.

Prizma optimizma, legendarna radijska oddaja 1. programa Radia Slovenija, ki je lansko leto praznovala že 40 let obstoja, bo v soboto, 18. maja 2019, gostovala v Mengšu. Ob 20. uri bodo na oder Špas teatra v Mengšu stopili člani Big Banda RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Tadeja Tomšiča in glasbena gosta Anja Strajnar in Rok Ferengja. Poleg glasbenih delov pa bodo dolgoletni ustvarjalci oddaje seveda vzdušje popestrili tudi z nabritimi in humornimi družbeno aktualnimi vložki sodelavcev radijske oddaje Radio Gaga Saša Hribarja, Tilna Artača in Jureta Mastnaka; predstavili se bodo tudi domačini - člani Dramsko-recitacijske skupine DRS. Voditelj oddaje bo njen urednik Milan Krapež.

Nastopila bo tudi odlična glasbena gostja Anja Strajnar. Foto: Janez Marolt.

Urednik in voditelj oddaje Milan Krapež. Foto: Adrian Pregelj.

Anja Strajnar je odlična glasbenica z raznovrstnim glasbenim izrazom. Svojo pevsko pot je začela že v najstniških letih, kjer je bila med drugimi tudi članica Komornega zbora RTV Slovenija, ob tem pa se je 8 let izobraževala v klasičnem petju. Že 10 let pa je umetniški vodja in glavni vokal zasedbe Akordika, ki izvaja glasbo iz muzikalov na lasten, unikaten način, ob tem pa redno sodeluje s številnimi priznanimi slovenskimi glasbenimi ustvarjalci in nastopa v številnih muzikalih.

Roka Ferengjo najbolje poznamo kot pevca izjemno uspešne slovenske glasbene skupine Rok 'n' Band. Foto: Osebni arhiv.

Roka Ferengjo pa najbolje poznamo kot pevca izjemno uspešne slovenske glasbene skupine Rok 'n' Band, katero je ustanovil leta 1995, in po skoraj ponarodelih skladbah Jagode in čokolada, Nika, Ostani še minuto in številnimi drugimi.

Neposredni prenos oddaje bo ob 20. uri na 1. programu Radia Slovenija.